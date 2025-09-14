Video: el gol de Phil Foden con el que el Manchester City se adelantó ante el United

El Manchester City recibe al Manchester United este domingo 14 de septiembre en el Etihad Stadium. Las dos escuadras mancunianas viven presentes contrastantes: los Citizens buscan los primeros puestos y competir por el título de la Premier League, mientras que los Red Devils tratan de consolidar un proyecto bajo las órdenes de Ruben Amorim.

Después de los primeros 45 minutos, el equipo dirigido por Pep Guardiola tiene la ventaja en el marcador. El Manchester City se adelantó en el minuto 13 gracias a una definición perfecta de Phil Foden.

La jugada se originó después de que Jérémy Doku desbordara por el costado derecho. El extremo belga arrastró el balón varios metros en una jugada individual de alta complejidad en ingresó al área. Tras dos intentos, logró mandar el centro para la llegada de Foden, quien remató de cabeza para vencer al guardameta Altay Bayındır y poner el 1-0 provisional.

Seven goals in his last seven league Manchester derbies.



Phil Foden loves a goal against United

De esta manera, Phil Foden llegó a siete goles anotados en sus últimos siete derbys ligueros de Manchester.