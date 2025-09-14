La tarde del sábado 13 de septiembre del 2025, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se metió a la cancha del estadio Hidalgo, para enfrentar a los Tuzos del Pachuca en el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025.

Los cementeros llegaron a este compromiso con diecisiete puntos. Ocupan el tercer lugar en la tabla general, solo por debajo del Club América y de los Rayados de Monterrey. Pachuca, por otro lado, es sexto de la general, con trece puntos cosechados.

En la primera mitad, los cementeros se quedaron con uno menos, luego de la expulsión del Chiquete Orozco. Sin embargo, en el segundo tiempo lo Tuzos sufrieron dos tarjetas rojas. Primero Luis Quiñones al minuto cincuenta y seis y después Alonso Aceves, al sesenta y dos.

Esto le permitió a los cementeros entenderse mejor dentro del terreno de juego, y, con un gol del 'Toro' Fernández al minuto sesenta y cinco, por la vía del penal en la jugada en la que expulsaron a Aceves, se pusieron al frente en el marcador.

Video: el gol del 'Toro' Fernández con el que el Cruz Azul se adelanta frente al Pachuca

🟥⚽️¡Otra ROJA para @Tuzos y GOL de la 🚂Máquina!



Ahora Aceves se va expulsado tras la revisión del VAR, y el 🇦🇷'Toro' Fernández anotó de penal el primero del partido.



66' 🔵⚪@Tuzos 0-1 Cruz Azul pic.twitter.com/e7zPz9FsvC — FOX (@somos_FOX) September 14, 2025

¿Qué sigue para ambos equipos?

Una vez culminado este emocionante compromiso, que marcaría la primera mitad de la temporada regular, la Máquina Celeste de la Cruz Azul tendrá que concentrarse de lleno en el partido del próximo viernes 19 de septiembre, cuando reciban la visita de los Bravos de Ciudad Juárez.

En lo que respecta a los Tuzos del Pachuca, su rival en la jornada número nueve por el campeonato nacional será el Querétaro, y el duelo se llevará a cabo el próximo sábado 20 de septiembre, en la cancha del estadio Hidalgo.