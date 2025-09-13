Está en disputa la Jornada 4 de la Premier League 2025/26 y al Chelsea le tocó visitar el GTech Community Stadium para enfrentar al Brentford, encuentro que comenzó con desventaja para los Blues, pero que Cole Palmer igualó a un tanto en el minuto 61.

El futbolista inglés comenzó el partido en la banca y a los 56' del partido, Enzo Maresca decidió darle unos minutos, fue así que en una jugada en ataque, la escuadra londinense se fue al ataque y consiguió una jugada de peligro.

Enzo Fernández tomó una pelota a las afueras del área, envió un centro sin ventaja para sus compañeros el cual fue cortado por la zaga de Las Abejas, pero el rebote le cayó al Capitán Frío, quien de volea y a bote pronto prendió la esférica de izquierda para vencer a Caoimhin Kelleher.