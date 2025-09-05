El jueves 4 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Monumental de River Plate, la selección nacional de Argentina recibe la visita de la escuadra de Venezuela, para lo que es un partido histórico, por ser el último juego de Lionel Messi en Argentina, defendiendo los colores de su selección.

El encuentro estaba resultado bastante trabado, pero al minuto treinta y nueve de la primera mitad, Leandro Paredes sirvió de tres dedos para Julián Álvarez, este se enfiló solo contra el arco de los venezolanos, y justo cuando todos pensábamos que sacaría un disparo potente, dejó el balón a merced de Lionel Messi, que, con total calma, definió de forma magistral y puso el 1-0 en favor de los albicelestes.

Video: el golazo de Lionel Messi en su último partido oficial en Argentina, con la selección