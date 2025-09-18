Video: el golazo de Rashford para su doblete en la victoria del FC Barcelona sobre Newcastle
El atacante inglés había abierto el marcador de cabeza minutos atrás, y la desesperación del Newcastle le abrió espacios al FC Barcelona en la apertura de su campaña en la UEFA Champions League.
A los 66, Rashford encaró y sacó un remate seco y potente contra el travesaño del arco de Nick Pope: el desvío le dio un tinte más espectacular al remate, ya que la pelota cayó fuerte contra la parte inferior de la red trasera de la puerta de las Urracas.
El inglés hizo que el FC Barcelona extrañe poco a Lamine Yamal, con una lesión en el pubis, y generó que los catalanes arranquen de gran manera la UEFA Champions League, ganando de visitante en un estadio complicado.
