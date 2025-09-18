Video: el Napoli se queda con 10 en el primer tiempo ante el Manchester City
Se termina la jornada 1 de la UEFA Champions League con varios partidazos, y el choque entre Manchester City y Napoli tuvo una situación llamativa en el primer tiempo: a los 20, Giovanni Di Lorenzo vio la roja por una entrada contra Erling Haaland.
Si bien la patada no fue fuerte, y hasta se duda si llegó a tocarlo o no, lo que decantó en esta decisión, tomada por el árbitro alemán Felix Zwayer a instancias del VAR, fue la posición de último hombre del zaguero italiano, cortando una ocasión manifiesta de gol del delantero noruego.
Para reacomodar las posiciones en la cancha, pagó los platos rotos uno de los talentosos: Kevin De Bruyne, en su regreso al Etihad, salió reemplazado para que entre el lateral derecho uruguayo Mathías Olivera.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo