Video: el Napoli se queda con 10 en el primer tiempo ante el Manchester City

Se termina la jornada 1 de la UEFA Champions League con varios partidazos, y el choque entre Manchester City y Napoli tuvo una situación llamativa en el primer tiempo: a los 20, Giovanni Di Lorenzo vio la roja por una entrada contra Erling Haaland.

Si bien la patada no fue fuerte, y hasta se duda si llegó a tocarlo o no, lo que decantó en esta decisión, tomada por el árbitro alemán Felix Zwayer a instancias del VAR, fue la posición de último hombre del zaguero italiano, cortando una ocasión manifiesta de gol del delantero noruego.

🤖 Si te duermes el cyborg lo aprovecha.



La expulsión de Di Lorenzo tras esta falta sobre Haaland.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/pxaNuWi2Hh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 18, 2025

SE QUEDA CON 10 JUGADORES EL NAPOLI 🟥



Expulsado Di Lorenzo por una falta sobre Haaland



Disfruta de la @championsleague en español en EEUU, en DAZN | https://t.co/hFi05Zmya5 pic.twitter.com/P2PbAUXiQj — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 18, 2025

Para reacomodar las posiciones en la cancha, pagó los platos rotos uno de los talentosos: Kevin De Bruyne, en su regreso al Etihad, salió reemplazado para que entre el lateral derecho uruguayo Mathías Olivera.