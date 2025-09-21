La noche del sábado 20 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se están enfrentando a los Pumas de la UNAM, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025.

En los primeros minutos del encuentro, Juan Sánchez Purata cometió una mano imprudente en el área y el árbitro, luego de consultarlo con el VAR, decidió marcar penal.

Aaron Ramsey cobró desde los once pasos, y aunque logró engañar a Nahuel Guzmán, su disparo salió desviado, por lo que el partido continúa 0-0.

Video: el penal fallado por Aaron Ramsey en el Tigres vs Pumas

Los dirigidos por Guido Pizarro buscan retomar el camino del triunfo, luego de empatar sin goles frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara a mitad de semana, en el duelo pendiente a la fecha número uno.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el 'Conde' de Lanús decidió dejar en la banca a una de sus principales figuras en las últimas campañas. Se trata del argentino Juan Brunetta, y su lugar en la mitad de la cancha es ocupado por el canterano Parra; al frente alinean Edgar: el 'Gacelo' López y el campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección nacional de Argentina: Ángel Correa.

¿Qué sigue para Tigres UANL?

Una vez culminado este emocionante compromiso entre los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Pumas de la UNAM, los dirigidos por Guido Pizarro tendrán que concentrarse de lleno en el duelo correspondiente a la jornada número diez, cuando reciban la visita del Atlas de Guadalajara, en la cancha del 'Volcán' Universitario. El duelo se jugará el próximo miércoles 24 de septiembre.