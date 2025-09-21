Video: el penal fallado por Aaron Ramsey en el Tigres vs Pumas
La noche del sábado 20 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se están enfrentando a los Pumas de la UNAM, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025.
En los primeros minutos del encuentro, Juan Sánchez Purata cometió una mano imprudente en el área y el árbitro, luego de consultarlo con el VAR, decidió marcar penal.
Aaron Ramsey cobró desde los once pasos, y aunque logró engañar a Nahuel Guzmán, su disparo salió desviado, por lo que el partido continúa 0-0.
Los dirigidos por Guido Pizarro buscan retomar el camino del triunfo, luego de empatar sin goles frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara a mitad de semana, en el duelo pendiente a la fecha número uno.
Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el 'Conde' de Lanús decidió dejar en la banca a una de sus principales figuras en las últimas campañas. Se trata del argentino Juan Brunetta, y su lugar en la mitad de la cancha es ocupado por el canterano Parra; al frente alinean Edgar: el 'Gacelo' López y el campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección nacional de Argentina: Ángel Correa.
¿Qué sigue para Tigres UANL?
Una vez culminado este emocionante compromiso entre los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Pumas de la UNAM, los dirigidos por Guido Pizarro tendrán que concentrarse de lleno en el duelo correspondiente a la jornada número diez, cuando reciban la visita del Atlas de Guadalajara, en la cancha del 'Volcán' Universitario. El duelo se jugará el próximo miércoles 24 de septiembre.
