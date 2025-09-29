Video: en la despedida de Jesús Corona, Xolos ganó 2-0 a un diezmado Cruz Azul con goles de Blanco y El Ghezouani

Xolos de Tijuana venció 2-0 a Cruz Azul con tantos del argentino Domingo Blanco y el marroquí Mourad El Ghezouani en el Estadio Caliente, en el cierre de la Fecha 11 del Apertura 2025, de la Liga MX, en un choque donde la visita se quedó con diez hombres por al expulsión temprana del juvenil Jorge Rodarte tras un polémico pisotón sobre el ecuatoriano Adonis Preciado. Con esto, el único invicto que quedaba en el semestre es historia.

Previamente, se vivió el adiós del histórico guardameta José de Jesús Corona, que dijo adiós al fútbol tras una larga trayectoria donde alzó títulos con La Máquina y con la selección mexicana, sobresaliendo la medalla de oro en Tokio 2022. Chuy salió como titular con los fronterizos, pero a los diez minuto fue sacado de cambio para darle ingreso a Toño Rodríguez.

Antes de irse al descanso, Kevin Castañeda filtró una pelota para Blanco, que dentro del área eludió al argentino Gonzalo Piovi, al que le faltó convicción para pelear por el esférico, luego el argentino soltó su disparo que contó con el desvío de Erik Lira para cambiarle la dirección al guardameta y celebrar el primer gol de la noche.

Y aunque La Máquina tuvo la enjundia de ir hacia el frente para buscar la igualada, los Canes Aztecas volvieron a morder gracias a El Ghezouani. Al minuto 71, Ramiro Árciga pasó la marca de Piovi para filtrarle la pelota a Rafael Fernández y aunque Chiquete Orozco arribó antes, no pudo despejar bien, así que el rebote le quedó al fronterizo, que le hizo un túnel y posteriormente, tras avanzar unos metros y ante la salida del guardameta colombiano Kevin Mier, realizó una diagonal para que el africano mandara a guardar la pelota con toda tranquilidad.

Para el complemento, el técnico argentino Nicolás Larcamón decidió hacer cambios en su esquema, pero no pudo encontrar el empate. Al minuto 48, el uruguayo Gabriel Fernández tuvo un disparo parado. Ya al 65’, Piovi cobró un tiro libre que fue atajado por Pepe Toño, con su compatriota Carlos Rotondi aprovechando el rebote para sacar un disparo raso que pasó apenas a un lado del poste derecho. Todavía Piovi se salvó de una posible tarjeta roja tras darle un codazo sobre un rival.

Con esta derrota, Cruz Azul se quedó en el cuarto peldaño de la clasificación con 24 puntos, siendo superado por América (24), Rayados (25) y Toluca (25), mientras Tijuana escaló hasta la sexta posición con 19 unidades, por debajo de Tigres (22), con Juárez (18), Pachuca (17), Chivas (14) y Pumas (13) como los diez equipos que estarían luchando en la parte final a siete jornadas de culminar la fase regular.