Video: Erling Haaland firma su doblete para poner el 3-0 del Manchester City sobre el United

Este domingo 14 de septiembre, el Manchester City y el Manchester United se vieron las caras en partido de la jornada 4 de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola ha dominado en el Etihad Stadium y se fue arriba en el marcador apenas al minuto 18 con un gol de Phil Foden. En la parte complementaria, Erling Haaland apareció para acrecentar la ventaja de los Citizens y prácticamente asegurar la victoria.

Al 53, el goleador noruego recibió un pase filtrado dentro del área, obra de Jérémy Doku. Haaland controló de manera perfecta y definió con un tiro bombeado para vencer al guardameta Altay Bayındır.

Apenas 15 minutos después, Haaland volvió a aparecer: en un contragolpe, Bernardo Silva sirvió un pase largo para el goleador noruego, este controló el balón, recorrió varios metros, quedó frente a

Bayındır y definió para poner el 3-0.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 HAALAND MAKES IT THREE FOR MANCHESTER CITY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Manchester City 3-0 Manchester United.pic.twitter.com/caUWhLyna6 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 14, 2025

Con su doblete de este fin de semana, Haaland llegó a 15 goles en sus últimos diez partidos, incluyendo partidos con el Manchester City y la selección noruega.