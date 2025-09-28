Video: Gabriel le da el triunfo al Arsenal sobre el Newcastle en el tiempo agregado

El arranque de la temporada 2025/26 en la Premier League no ha sido del todo alentador para el Arsenal y es que están fuera de puestos europeos de manera momentánea, aunque acaban de derrotar en el último minuto al Newcastle en esta Jornada 6, esto gracias a un tanto heroico de Gabriel.

Dicho encuentro estuvo lleno de emociones encontradas ya que al minuto 14 el colegiado decidió no marcar un penal en favor de los visitantes, el cual parecía ser una sancadilla del arquero Nick Pope sobre Viktor Gyokeres. Posteriormente llegó una jugada al minuto 34 en donde Nick Woltemade marcó el primero de los Magpies.

Sin embargo, el equipo de MIkel Arteta no bajó los brazos y fue así que en el segundo tiempo se fueron al frente y en cierre de partido marcaron dos goles que les dieron la victoria. El primero obra de Mikel Merino y el segundo, en el sexto del agregado, obra de Gabriel con un cabezazo en un tiro de esquina.

Aquí puedes ver el gol en Latinoamérica

¡LO GANAN LOS GUNNERS EN EL FINAL! Gabriel Magalhaes aprovechó la mala salida de Pope y marcó el 2-1 agónico de Arsenal vs. Newcastle.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OdFfyRw8CT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Aquí puedes ver el gol en España