Video: Japón domina de principio a fin a México, que no pierde por dos intervenciones de Luis Malagón

Comenzó una de las últimas pruebas que tendrá la selección mexicana de cara al Mundial 2026. Como es costumbre, el conjunto dirigido por Javier Aguirre hizo parada en territorio norteamericano para medirse a Japón, una de las naciones que ya tiene su boleto para la justa internacional.

¡Héroe sin capa! 😱



Malagón comienza con su show de atajadas y salva a México 🇲🇽🧤🧤 #SeleccionMexicana #TacosvsSushi pic.twitter.com/Nb0rfDRmDX — TUDN USA (@TUDNUSA) September 7, 2025

Durante los primeros cinco minutos, los nipones demostraron porque son uno de los invitados habituales en la Copa del Mundo, ya que tuvo la posesión del esférico, teniendo al cuadro azteca dentro de su propia media cancha, incluso, el capitán Edson Álvarez se equivocó en la salida y Takefusa Kudo pudo probar su disparo que se fue por un lado del arco.

¡México se salva!



Japón insiste pero no logra ponerse en ventaja#MásAcciónMásDiversión #MiSeleccionAzteca@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



EN VIVO:https://t.co/nU3TX5ctQ0 pic.twitter.com/PZ0nkH3NZg — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 7, 2025

A los diez minutos, en otro error defensivo, Kubo soltó un fuerte tiro raso que el arquero Luis Malagón logró desviar. De nueva cuenta, al minuto 15, los Samuráis Azules estuvieron a nada de abrir la pizarra cuando desde el medio círculo del campo vino un pelotazo largo para Ritsu Doan, que controló la pelota dentro del área y ante la salida de Malagón bombeó, pero Jesús Gallardo alcanzó a evitar que la redonda ingresara.