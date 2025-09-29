Video: ¡Jesús Corona se despidió del fútbol! Ante Xolos, Cruz Azul juega con diez por la expulsión de Jorge Rodarte

Este domingo en el Estadio Caliente se está viviendo el adiós de un futbolista histórico de la Liga MX: José de Jesús Corona. El guardameta de 44 años, actualmente con Xolos de Tijuana, decidió poner fin a su trayectoria deportiva enfrentando al club de sus amores, Cruz Azul, con el cual fue campeón, alzando el último título de Liga de la institución como capitán.

Previo al compromiso, a través de sus redes sociales, La Máquina lanzó un emotivo mensaje para decirle adiós a quien fuera su líder hasta hace unos años. “Honor a quien honor merece. Hoy se retira de las canchas un grande, multicampeón con La Máquina y enorme líder. Muchas gracias por todo, Chuy. Éxito en los proyectos que vengan. Sin duda eres y serás #AzulDePorVida”, se pudo leer en el mensaje acompañado por una serie de imágenes.

Por tal motivo, el tres veces mundialista salió como titular con los Canes Aztecas para despedirse, mas no jugó todo el encuentro, ya que al minuto 10 se dio a conocer que salía de cambio para darle ingreso a Toño Rodríguez. Una vez que Chuy se iba a marchar del terreno de juego, varios futbolistas se acercaron para darle una afectuosa despedida tras su larga trayectoria.

El campeón olímpico en Tokio 2022 defendió las casacas de Atlas, Tecos UAG, Cruz Azul y Tijuana, sin olvidar que reforzó a Chivas en la Copa Libertadores 2005 sellando una gran actuación que se hizo inolvidable, aparte vistió la casaca de la selección nacional acudiendo a tres Mundiales, sin embargo, nunca pudo disputar un solo cotejo. En cuanto a títulos, ganó siete con La Máquina, la medalla de oro con El Tricolor olímpico y la Copa Oro 2009 con la mayor.

La mala noticia para los cementeros es que antes de la salida del formado en Atlas, hubo una falta de Jorge Rodarte sobre el ecuatoriano Adonis Preciado, en la cual el árbitro Jorge Camacho no dudó en sacar el cartón rojo. El silbante incluso acudió al VAR para ver la posibilidad de anular la tarjeta de expulsión, sin embargo, mantuvo su decisión, dejando con diez a los visitantes, además le arruinó el plan al técnico argentino Nicolás Larcamón, ya que el defensa central acumulaba minutos para la regla de menores.

El encuentro se mantiene sin goles, aunque las aproximaciones de peligro sí han estado presentes.