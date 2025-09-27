Vídeo: Julián Álvarez, desde los once metros, vuelve a adelantar al Atlético en una acción llena de polémica

El inicio de la segunda parte en el Metropolitano no ha podido ser más intenso. En el minuto 50, el Atlético de Madrid recuperó la ventaja en el marcador tras una jugada polémica que acabó en penalti. La acción nació en un intento de despeje de Arda Güler dentro del área. El turco logró rechazar el balón, pero en la inercia impactó con los tacos en el rostro de Nico González, que quedó tendido en el césped.

Los jugadores rojiblancos protestaron con vehemencia pidiendo la cartulina roja para Güler. El colegiado Alberola Rojas, ratificó su decisión inicial tras su comunicación interna con la sala VOR y sancionó la jugada únicamente con tarjeta amarilla, pese a las protestas de la grada, que reclamaba una expulsión.

PEN FOR ATLETI AFTER A HIGH BOOT FROM ARDA

GULER AND JULIAN ALVAREZ GIVES THEM THE 3-2 LEAD 🔥 pic.twitter.com/UB3faHLQF8 — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2025

El de siempre.

El mejor de mundo.

Julián

pic.twitter.com/gONhe8B5ll — AtletionTop (@AtletiOnTop) September 27, 2025

¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Julián Álvarez convirtió de penal para poner nuevamente en ventaja al Colchonero sobre Real Madrid.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/LUlRP9BESF — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Desde los once metros, Julián Álvarez asumió la responsabilidad y no falló. Con gran sangre fría, engañó a Thibaut Courtois: el argentino abrió el disparo a la derecha, mientras el guardameta belga aguantó hasta el último instante antes pata tirarse.

Con el 3-2 en el marcador, el Atlético ha recuperado la iniciativa en un derbi eléctrico que no da tregua. El Real Madrid vuelve a verse obligado a remar contracorriente en un choque vibrante.