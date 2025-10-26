Vídeo: Kylian Mbappé adelanta al Real Madrid en el Clásico con una definición perfecta

El Real Madrid golpea primero en el Clásico. En el minuto 22, Kylian Mbappé ha adelantado al conjunto blanco con una definición perfecta, ajustada al palo, imposible para Szczęsny. El francés, que ya había visto cómo se le anulaba un tanto minutos antes por un fuera de juego milimétrico, no perdonó en su segunda oportunidad.

La jugada nació de los pies de Jude Bellingham, que volvió a ejercer de arquitecto del ataque madridista. El inglés filtró un pase medido entre líneas que dejó a Mbappé solo ante el portero. Con su habitual sangre fría, el delantero definió con un disparo raso cruzado que puso por delante a los de Xabi Alonso.

Para ver en EEUU

JUDE BELLINGHAM WITH AN INCREDIBLE ASSIST TO MBAPPE TO OPEN THE SCORING IN ELCLASICO 🔥 pic.twitter.com/sicrWIX82V — ESPN FC (@ESPNFC) October 26, 2025

Para ver en LATAM

AHORA SÍ: ¡KIKI TUVO REVANCHA!



Luego del gol anulado, Mbappé volvió a convertir y esta vez le validaron el 1-0 del Real Madrid ante Barcelona por #ElClásico.



▶️ Mirá nuestros partidos de 🇪🇸 #LaLiga en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dIb0HZzZGx — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 26, 2025

Para ver en España

Ahora si gol legal de Mbappé, o espabilamos a nos meten una goleada pic.twitter.com/E2D5PrYgib — Manutinho (@GxlDeManutinho) October 26, 2025

El tanto refleja el dominio inicial del Madrid, que ha sabido aprovechar los espacios a la espalda de la defensa azulgrana. Mbappé, muy activo desde el inicio, se ha mostrado imparable en los desmarques y ha sido el principal dolor de cabeza para la zaga del Barça.

El Real Madrid toma ventaja y obliga al Barça a reaccionar para no dejar escapar el duelo más mediático del fútbol español.