Vídeo: Kylian Mbappé adelanta al Real Madrid en el Clásico con una definición perfecta
El Real Madrid golpea primero en el Clásico. En el minuto 22, Kylian Mbappé ha adelantado al conjunto blanco con una definición perfecta, ajustada al palo, imposible para Szczęsny. El francés, que ya había visto cómo se le anulaba un tanto minutos antes por un fuera de juego milimétrico, no perdonó en su segunda oportunidad.
La jugada nació de los pies de Jude Bellingham, que volvió a ejercer de arquitecto del ataque madridista. El inglés filtró un pase medido entre líneas que dejó a Mbappé solo ante el portero. Con su habitual sangre fría, el delantero definió con un disparo raso cruzado que puso por delante a los de Xabi Alonso.
El tanto refleja el dominio inicial del Madrid, que ha sabido aprovechar los espacios a la espalda de la defensa azulgrana. Mbappé, muy activo desde el inicio, se ha mostrado imparable en los desmarques y ha sido el principal dolor de cabeza para la zaga del Barça.
El Real Madrid toma ventaja y obliga al Barça a reaccionar para no dejar escapar el duelo más mediático del fútbol español.
