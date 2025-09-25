La noche del miércoles 24 de septiembre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León reciben la visita del Atlas de Guadalajara, para el partido correspondiente a la jornada número diez por el torneo de Apertura 2025.

Apenas al minuto cinco de la primera mitad, el lateral izquierdo Farfán sirvió de primera en el área para Ozziel Herrera, quien definió de forma sensacional con la pierna derecha y mandó el esférico a guardar, adelantando así a los Tigres UANL, en el duelo correspondiente a la fecha número diez.

Video: la asistencia de Farfán para Ozziel Herrera que adelanta a Tigres 1-0 frente al Atlas

🐯🟠 𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐎 𝐓𝐈𝐆𝐑𝐄𝐒 🟠🐯



OZZIEL HERRERA abre o placar para os donos da casa



🟠 TIGRES 1x0 Atlas 🔴#LigaMXBrasil pic.twitter.com/ALWFrUmcCM — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) September 25, 2025

Los aficionados de Tigres reciben entre abucheos a su ex director técnico: Diego Cocca

Así abuchearon a Diego Cocca en su regreso al Volcán. pic.twitter.com/XMt4YhAUqV — Jorge Rosales (@rosaleesj) September 25, 2025

El torneo de Clausura 2023 es especialmente recordado por parte de la fanaticada auriazul por dos razones en particular: el campeonato frente a Chivas y el ''abandono'' de Diego Cocca para asumir el cargo como director técnico de la selección mexicana de fútbol.

La directiva felina había armado un proyecto a la medida del argentino. Fichó a jugadores solicitados por él, como es el caso del uruguayo Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez, además de haberse desprendido del francés Florian Thauvin, situación que desencadenaría una serie de demandas en perjucio de la institución auriazul.

Sin embargo, Diego pareció no valorar los esfuerzos de los dirigentes, y decidió tomar las riendas de la escuadra tricolor, dejando a Tigres en pleno arranque de campaña, con una cosecha interesante de puntos y un accionar que ilusionaba a los aficionados, pero sin un capitán en el banquillo que continuara llevando el barco por buen camino.