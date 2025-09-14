Video: la falta por la que expulsaron al Chiquete Orozco en el Pachuca vs Cruz Azul

La tarde del sábado 13 de septiembre del 2025, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se metió a la cancha del estadio Hidalgo, para enfrentar a los Tuzos del Pachuca en el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025.

Los cementeros llegan a este compromiso con diecisiete puntos. Ocupan el tercer lugar en la tabla general, solo por debajo del Club América y de los Rayados de Monterrey. Pachuca, por otro lado, es sexto de la general, con trece puntos cosechados.

Se jugaron ya los primeros cuarenta y cinco minutos del partido, y la Máquina Celeste de la Cruz Azul se quedó con diez jugadores, luego de que el silbante le mostrara la tarjeta roja al Chiquete Orozco.

Video: la expulsión de Chiquete Orozco en el Pachuca vs Cruz Azul

Bien expulsado el chiquete Orozco de @CruzAzul por una entrada con fuerza excesiva que pone en riesgo a su rival Cadiz del @Tuzos por @TUDNUSA#arbitro afinado 🎶⚽️👌 pic.twitter.com/dXMUiiZrbZ — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) September 13, 2025

¿Qué sigue para ambos equipos?

Una vez culminado este emocionante compromiso, que marcaría la primera mitad de la temporada regular, la Máquina Celeste de la Cruz Azul tendrá que concentrarse de lleno en el partido del próximo viernes 19 de septiembre, cuando reciban la visita de los Bravos de Ciudad Juárez.

En lo que respecta a los Tuzos del Pachuca, su rival en la jornada número nueve por el campeonato nacional será el Querétaro, y el duelo se llevará a cabo el próximo sábado 20 de septiembre, en la cancha del estadio Hidalgo.