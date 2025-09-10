Video: México se adelanta 1-0 ante Corea del Sur con tanto de Raúl Jiménez, a pase de Rodrigo Huescas

Este martes en el GEODIS Park, la selección de México encara su segundo amistoso de la Fecha FIFA frente a su similar de Corea del Sur, un duelo de gran importancia porque se trata de uno de los rivales que estará en la próxima Copa del Mundo 2026. Y aunque los asiáticos dominaron los primeros 20 minutos del duelo, al final, El Tricolor dio el golpe de autoridad gracias a Raúl Jiménez.

🤯🔥 UFFF QUE GOLAZO DE RAUL JIMENEZ CON ASISTENCIA DE RODRIGO HUESCAS! 🇲🇽



pic.twitter.com/CySkm4mv6e — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 10, 2025

Fue al minuto 22 cuando Rodrigo Huescas recibió la pelota por parte de Érick Sánchez para mandar un centro al área, con El Lobo de Tepeji ganando a sus marcadores para darle con la frente la dirección suficiente para vencer al cancerbero Kim Seung-Gyu.



Previo a ello, al minuto 9, el equipo de Javier Aguirre se salvó en una jugada de tres toques de los surcoreanos. Marcel Ruiz perdió la pelota en el mediocampo provocando el contraataque que culminó con un disparo por el lado derecho de Bae Jun-Ho, que pasó muy cerca del arco.

¡Avisa Corea!



¡Avisa Corea!

México se salva tras una gran jugada de la selección coreana por el costado derecho

EN VIVO:https://t.co/nU3TX5ctQ0



pic.twitter.com/3iitTgF4Ew — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 10, 2025

Para el minuto 14’ vino otra acción importante de los Tigres del Oriente. Park Yong-Woo pasó con la cabeza la posesión a Oh Hyun-Gyu, que disparo raso dentro del área mas Raúl Rangel alcanzó a desviar para evitar el tanto rival.



Ya al 19’, vino un error más por parte de Marcel Ruiz para iniciar un nuevo contragolpe. La acción acabó con Oh Hyun-Gyu rematando con la izquierda desde el centro del área, pero la pelota se perdió por el sector derecho.