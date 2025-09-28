Video: Rayados lograba el 2-0 ante Santos Laguna a través de Sergio Ramos, pero se dictaminó que había falta previa

Este sábado en el Estadio BBVA y tras el primer tiempo, Rayados le está pegando a Santos Laguna por la mínima del argentino Lucas Ocampos a pase de Gerardo Arteaga, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, esperando sumar, luego de la estrepitosa caída que tuvo a manos de Toluca en el Nemesio Diez por goleada de 6-2.

¡ESTO ERA GOL DE SERGIO RAMOS! 🚨 pic.twitter.com/nZd5BYHXYk — DLPTLV (@dlptlv) September 28, 2025

Para el complemento, el colombiano Stefan Medina fue amonestado muy temprano al evitar que el colombiano Cristian Dájome se escapara y unos momentos después, Arteaga tuvo un disparo desde el sector izquierdo que el arquero Carlos Acevedo tapó bien. Y nuevamente el capitán lagunero tuvo otra intervención al desviar un disparo de Ricardo Chávez.

¡Insólito! ¡qué marcó el árbitro! ‼️😡



Le anulan un segundo gol a Sergio Ramos por una supuesta falta 😱 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/sPR9kbhM7t — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

Monterrey había logrado incrementar la ventaja al minuto 58 a través del español Sergio Ramos, sin embargo, el tanto fue anulado. En la acción, el campeón del mundo sujetó a José Abella para luego alzarse en el aire y meter un cabezazo que dejó sin posibilidades al portero. No obstante, no se revisó en el VAR y se detalló que sí hubo falta del defensor a pesar de las protestas de los regios. Este se convirtió en el segundo tanto del cotejo que le han anulado al histórico del Real Madrid porque al minuto 10 se hecho para atrás otro más por un supuesto fuera de lugar.