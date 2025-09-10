Video: Santi Giménez evitó la derrota de México ante Corea del Sur al conseguir el empate 2-2 en el tiempo añadido

La selección de México no pudo sacar una victoria frente a Corea del Sur en su segundo duelo de preparación de la Fecha FIFA, luego de igualar 2-2 en el GEODIS Park, gracias a las anotaciones de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, mientras Son-Heung-Min y Oh Hyun-Gyu aparecieron por el bando opuesto, dejando así un saldo de dos empates para los aztecas tras haber quedado 0-0 contra Japón en su primer choque.

México y Corea del Sur empataron en un partido lleno de auténticos golazos

Al minuto 22, Rodrigo Huescas recibió la pelota por parte de Érick Sánchez para mandar un centro al área, con El Lobo de Tepeji ganando a sus marcadores para darle con la frente la dirección suficiente para vencer al cancerbero Kim Seung-Gyu.

El Lobo de Tepeji anota con un cabezazo monumental

Tras más de 15 minutos sin jugadas de peligro en el complemento por fin llegó la gran jugada de losTigres del Oriente para encontrar la igualada. Por el sector derecho, la defensa mexicana fue eludida con facilidad terminando todo con un centro y de cabeza, Oh Hyun-Gyu ganó a sus marcadores para que la estrella surcoreana, Son, agarrara de volea para sacar un verdadero riflazo que dejó sin posibilidades al arquero Raúl Rangel.

Gol de 'Sonaldo! Heung Min Son empata el marcador

Diez minutos después, vino otra gran jugada de los surcoreanos. Lee Kang-in mandó un pase filtrado que Oh Hyun-Gyu tomó, encaró en el mano a mano a Johan Vásquez, que le dejó mucho espacio para sacar un fuerte disparo raso que no pudo desviar El Tala Rangel.

Gol de Hyun Gyu Oh! Corea le da la vuelta al marcador

Cuando parecía que El Tricolor se iba a llevar un trago amargo, Santi Giménez se puso la capa de héroe al 90+3'. Desde tres cuartos de cancha, Alexis Vega mandó un pelotazo al área que bajó Jorge Sánchez para dejarla al Bebote, que amagó a un marcador para luego sacar un potente zurdazo que se incrustó cerca del palo izquierdo.

Qué golazo de zurda! Santiago Giménez acaba de hacer una obra de arte para empatar el marcador

Y ahora, El Vasco Javier Aguirre y compañía volverán a la acción hasta la próxima Fecha FIFA del mes de octubre cuando se midan a Colombia en el AT&T Stadium, el 11 de octubre, y a Ecuador en el Estadio Akron, el 14 del mismo mes, dos rivales que también estarán presentes en la próxima Copa del Mundo 2026.