Video: ¡se prendieron las alarmas! Edson Álvarez abandona el duelo entre México y Japón por una lesión

Este sábado en el Oakland-Alameda County Coliseum, la selección de México se está enfrentando a su similar de Japón en choque de preparación, el cual, le está costando bastante al conjunto azteca porque ha sido dominado de principio a fin, incluso ya estuvo cerca de recibir dos goles en contra, mas el arquero Luis Malagón evitó la caída de su arco.
El Tricolor ha estado sufriendo en demasía, ya que ha tenido errores en la salida, mientras en el mediocampo no ha habido quien pueda tomar el control del balón, por ello, los ofensivos poco han podido producir de frente a la portería.
La mala noticia para los mexicanos vino al minuto 29 cuando el capitán Edson Álvarez se tiró al césped al sentir una molestia muscular. Pese al ingreso de las asistencias médicas, el nuevo futbolista del Fenerbahce de Turquía no pudo continuar, así que con una cara de preocupación abandonó el campo para dejarle su lugar a Erik Lira.
Sin duda alguna han sido días complicados para El Machín, ya que dejó el fútbol inglés para llegar con el Fenerbahce, sin embargo, el técnico portugués José Mourinho, quien lo pidió, ya fue despedido, mas al menos ya debutó. Sumado a ello, su club no jugará Champions League y ahora con el combinado nacional, sufrió una lesión muscular, a espera de saber el grado de esta.
