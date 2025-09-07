Video: ¡se prendieron las alarmas! Edson Álvarez abandona el duelo entre México y Japón por una lesión

Este sábado en el Oakland-Alameda County Coliseum, la selección de México se está enfrentando a su similar de Japón en choque de preparación, el cual, le está costando bastante al conjunto azteca porque ha sido dominado de principio a fin, incluso ya estuvo cerca de recibir dos goles en contra, mas el arquero Luis Malagón evitó la caída de su arco.

¡EDSON SE VA LESIONADO! 🤕🚨



Se encienden las alarmas en el TRI, Edson Álvarez tuvo que abandonar el partido antes de la primera mitad, tras sentir una molestia muscular. pic.twitter.com/wvBWahwAZ4 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 7, 2025

El Tricolor ha estado sufriendo en demasía, ya que ha tenido errores en la salida, mientras en el mediocampo no ha habido quien pueda tomar el control del balón, por ello, los ofensivos poco han podido producir de frente a la portería.

El lenguaje corporal de Edson Álvarez en su interacción con el 'Vasco' Aguirre. Una pena la lesión del capitán 😥©️



📽️: @CfzunigaZp pic.twitter.com/35mrf2pPRr — AS México (@ASMexico) September 7, 2025

La mala noticia para los mexicanos vino al minuto 29 cuando el capitán Edson Álvarez se tiró al césped al sentir una molestia muscular. Pese al ingreso de las asistencias médicas, el nuevo futbolista del Fenerbahce de Turquía no pudo continuar, así que con una cara de preocupación abandonó el campo para dejarle su lugar a Erik Lira.

Serie de eventos desafortunados para Edson Álvarez en los últimos días:



- Su nuevo equipo no consigue el pase a la Champions League.



- José Mourinho, el DT que lo pidió en Fenerbahçe, es destituido.



- Con la selección, sufre una lesión muscular.



Todo esto en apenas 11 días.… pic.twitter.com/xfj7hN0S3f — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) September 7, 2025

Sin duda alguna han sido días complicados para El Machín, ya que dejó el fútbol inglés para llegar con el Fenerbahce, sin embargo, el técnico portugués José Mourinho, quien lo pidió, ya fue despedido, mas al menos ya debutó. Sumado a ello, su club no jugará Champions League y ahora con el combinado nacional, sufrió una lesión muscular, a espera de saber el grado de esta.