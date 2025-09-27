Vídeo: Sorloth rescata al Atlético de Madrid antes del descanso en un derbi repleto de goles

El Atlético de Madrid no se rindió pese al mazazo de la remontada blanca y encontró premio justo antes del descanso. En el minuto 45, Alexander Sorloth firmó el 2-2 con un poderoso cabezazo tras una asistencia milimétrica de Koke, que puso un centro perfecto desde el costado izquierdo. El delantero noruego, impecable en el salto, batió a Courtois y desató la euforia en el Metropolitano.

El gol llegó apenas cinco minutos después de una acción polémica que había elevado la tensión en el estadio. En el minuto 40, Clément Lenglet había logrado conectar un remate que en directo pareció con la cabeza, pero el VAR entró en juego y determinó que el impacto final se produjo con la mano. El tanto fue anulado, desatando las protestas de los jugadores rojiblancos y la indignación de la afición.

Para ver en EEUU

SORLOTH EQUALIZES FOR ATLETI AND IT'S 2-2! WHAT AN INSANE FIRST HALF IN THE MADRID DERBY 😱 pic.twitter.com/Kq1zJicwio — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2025

Para ver en España

🚨🇪🇸 SORLOTH EQUALIZES JUST BEFORE HALFTIME FOR ATLETICO MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Atlético Madrid 2-2 Real Madrid.pic.twitter.com/zy5OgnUBMW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 27, 2025

Para ver en LATAM

¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Ahora si, Sorloth cabeceó para poner el empate tras un gran centro de Koke.



PAR-TI-DA-ZO en el Metropolitano.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/Z5s77pHzsJ — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Lejos de venirse abajo, el Atlético encontró en esa acción una motivación extra y mantuvo la presión hasta encontrar el empate. Con el 2-2 en el marcador, el descanso se presenta como un alivio para ambos equipos tras una primera parte de altísima intensidad, goles espectaculares y polémicas arbitrales.

El derbi promete una segunda mitad de emociones fuertes y máxima igualdad.