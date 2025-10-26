Video: Szczęsny se viste de héroe y ataja el penalti a Mbappé en el Clásico

El Real Madrid y el FC Barcelona ofrecieron un vibrante Clásico en la jornada 10 de LaLiga, repleto de emociones y controversias. Al inicio de la segunda parte, el VAR revisó una acción en la que Eric García tocó el balón con la mano dentro del área. Tras unos instantes de incertidumbre, el árbitro Soto Grado señaló penalti.







Kylian Mbappé asumió la responsabilidad de ejecutar el penalti. El francés, buscando su doblete en el Clásico, se enfrentó a Wojciech Szczęsny. Con decisión, el jugador del Real Madrid disparó a la izquierda, pero el portero polaco realizó una atajada espectacular, frustrando el gol y manteniendo a su equipo en la contienda.







