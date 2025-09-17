Videos: los dos goles tempraneros del Liverpool para imponerse al Atlético de Madrid

Tras un martes con sorpresas, la jornada del miércoles en la primera fecha de la UEFA Champions League nos trae grandes partidos y el del Liverpool vs Atlético de Madrid no es la excepción.

Desde el vestuario, el equipo de Arne Slot se impuso en el marcador: a los tres minutos de partido, Mohamed Salah disparó un tiro libre y la pelota se desvió en Andrew Robertson para el 1-0.

¡CON LA FORTUNA DE SU LADO! Salah probó por abajo con el tiro libre, la pelota se desvió en Robertson y el Liverpool le gana 1-0 al Atlético de Madrid en menos de 4 minutos de juego.



Tres minutos más tarde, mientras los de Simeone todavía digerían el primer golpe, llegó el segundo gol de la noche de Anfield: el egipcio se metió a pura potencia en el área y definió con su pierna izquierda para el 2-0 parcial.

RÁFAGA RED: Salah arremetió en el área y definió de zurda para el 2-0 de Liverpool vs. Atlético de Madrid en ¡6 minutos de partido!



Luego de dominar la temporada de la Premier League y reforzarse con jugadores de lujo, el Liverpool afianza con esta victoria su condición de candidato a hacerse de la Copa de Campeones de Europa.