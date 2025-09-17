Sports Illustrated Fútbol

Videos: los dos goles tempraneros del Liverpool para imponerse al Atlético de Madrid

Los Reds sacaron dos tantos de ventaja apenas arrancó el encuentro.
Bruno Pernigotti|
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Marc Atkins/GettyImages

Tras un martes con sorpresas, la jornada del miércoles en la primera fecha de la UEFA Champions League nos trae grandes partidos y el del Liverpool vs Atlético de Madrid no es la excepción.

Desde el vestuario, el equipo de Arne Slot se impuso en el marcador: a los tres minutos de partido, Mohamed Salah disparó un tiro libre y la pelota se desvió en Andrew Robertson para el 1-0.

Tres minutos más tarde, mientras los de Simeone todavía digerían el primer golpe, llegó el segundo gol de la noche de Anfield: el egipcio se metió a pura potencia en el área y definió con su pierna izquierda para el 2-0 parcial.

Luego de dominar la temporada de la Premier League y reforzarse con jugadores de lujo, el Liverpool afianza con esta victoria su condición de candidato a hacerse de la Copa de Campeones de Europa.

