Villarreal vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Villarreal recibirá al Atlético de Madrid este domingo 24 de mayo en el Estadio de la Cerámica por la última fecha de LaLiga 2025/26. Ambos equipos llegan al duelo clasificados a Champions e igualados en 69 unidades. Los dos tienen una diferencia de gol de +22, pero el Submarino amarillo comienza mejor posicionado por haber marcado más goles a favor. Para arrebatarle el tercer puesto, el equipo de Simeone deberá quedarse con los tres puntos.

El partido marcará el adiós de una de las más grandes leyendas del club colchonero. Antoine Griezmann se pondrá por última vez la casaca rojiblanca antes de partir al Orlando City de la MLS. Deja atrás dos etapas de 10 temporadas en las que conquistó tres títulos y el amor de toda la afición.

El Villarreal, por su parte, llega luego de dos derrotas consecutivas (Rayo y Sevilla) y sin ganar sus últimos tres partidos. De todas formas, intentará sacarle ventaja a su localía, donde la campaña ha sido excepcional: 14 victorias, 1 empate y 3 derrotas en 18 encuentros.

A continuación, toda la información de este gran duelo.

Pronóstico SI Fútbol

Villarreal afronta el cierre de temporada con poco que demostrar en la tabla, pero con la motivación de despedirse en casa ante su gente y poner el broche a una campaña histórica bajo las órdenes de Marcelino. De local suele asumir el dominio de la pelota y la iniciativa, algo que podría repetirse ante un Atlético que llega con varias bajas y sin demasiado en juego.

Los de Simeone rara vez renuncian a competir, aunque el contexto invita a pensar en un encuentro menos rígido de lo habitual. No sería extraño ver una versión más conservadora en algunos tramos y más directa cuando aparezcan espacios. Todo apunta a un duelo equilibrado, con momentos de dominio repartidos y ocasiones en ambas áreas, donde ninguno terminaría imponiéndose con claridad.

Pronóstico: Villarreal 1 - 1 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Villarreal vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Villarreal, España

: Villarreal, España Estadio : Estadio de la Cerámica

: Estadio de la Cerámica Fecha : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: A confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Villarreal y el Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Villarreal : 0

: 0 Empates : 2

: 2 Atlético de Madrid: 3

Último partido entre ambos: 13/09/2025 – Atlético de Madrid 2-0 Villarreal – LaLiga Fecha 4

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Villarreal Atlético de Madrid Rayo 2-0 Villarreal 17/05/26 Atlético de Madrid 1-0 Girona 17/05/26 Villarreal 2-3 Sevilla 13/05/26 Osasuna 1-2 Atlético de Madrid 12/05/26 Mallorca 1-1 Villarreal 10/05/26 Atlético de Madrid 0-1 Celta 09/05/26 Villarreal 5-1 Levante 02/05/26 Arsenal 1-0 Atlético de Madrid 05/05/26 Villarreal 2-1 Celta 26/04/26 Valencia 0-2 Atlético de Madrid 02/05/26



¿Cómo ver el Villarreal vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Últimas noticias del Villarreal

El equipo tendrá algunas ausencias sensibles, especialmente en defensa. Juan Foyth sigue fuera por su rotura del tendón de Aquiles y Pau Cabanes tampoco está disponible, mientras que Santi Comesaña se sumó recientemente a la lista de bajas con problemas musculares. La noticia positiva pasa por Renato Veiga, que volverá a estar convocado después de cumplir sanción.

Futbolistas como Gerard Moreno, Dani Parejo o Nicolas Pépé apuntan a recuperar protagonismo. En cambio, Ayoze Pérez continúa arrastrando dificultades físicas que marcaron gran parte de su temporada y todo indica que comenzará el encuentro desde el banquillo.

Villarreal CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mouriñoo, Veiga, Marin, Pedraza; Pepe, Parejo, Gueye, Moleiro; G Moreno, Mikautadze

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Atlético afronta el último compromiso liguero con una enfermería cargada y varias dudas importantes. Johnny Cardoso, Nahuel Molina y Rodrigo Mendoza están descartados, mientras que José María Giménez, Julián Álvarez, Nico González y Pablo Barrios llegan entre algodones o con muy pocas opciones de participar. A eso se suma la baja obligada de Robin Le Normand, que deberá cumplir sanción tras acumulación de tarjetas.

La buena noticia pasa por el regreso de Marcos Llorente, disponible después de perderse el duelo ante Girona por suspensión. En cuanto al mercado de pases, todo indica que Bernardo Silva se convertirá en jugador colchonero a partir de la próxima temporada.

Atletico Madrid v Girona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorrente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Vargas, Koke, Baena; Lookman, Griezmann.