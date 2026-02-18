Wayne Rooney agita la Premier League con una crítica directa al Arsenal

En el último episodio de The Overlap Fan Debate con Sky Bet, el exjugador del Manchester United, Wayne Rooney fue claro sobre la situación del Arsenal. Para él, el equipo de Arteta tiene calidad, pero no una estrella determinante del calibre de Cristiano Ronaldo, Didier Drogba o Sergio Agüero.

Según el exgoleador inglés, el gran mérito del equipo de Arteta está en lo colectivo: “Saben cómo ganar partidos” y llevan años demostrando que pueden competir sin depender de un solo futbolista.

Un líder sin goleador dominante

Rooney usó un dato clave para sostener su argumento: ningún jugador del Arsenal llegó aún a los dos dígitos de goles en Premier League durante la temporada. El máximo anotador del equipo es Viktor Gyökeres, con ocho, seguido por aportes intermitentes de futbolistas como Declan Rice, Bukayo Saka, Leandro Trossard y Martin Zubimendi.

El contraste, según Rooney, se ve con el Manchester City: Erling Haaland lleva 22 goles en 26 partidos, casi triplicando al máximo goleador del Arsenal.

Uno de los puntos más llamativos de su análisis fue el rol de los exjugadores. Rooney cree que las declaraciones públicas de referentes vinculados al club están alimentando la presión.

Incluso mencionó a Martin Keown, criticándolo por hablar de que “es mejor tener seis puntos de ventaja que nueve”, interpretándolo como un síntoma de nerviosismo en el entorno.

Elogios a Arteta y un pronóstico

Pese a las críticas al plantel, Rooney destacó el trabajo del entrenador: aseguró que Arteta está manejando la presión mejor que en temporadas anteriores y lo señaló como el factor clave para que el Arsenal finalmente corte su sequía.

Para Rooney, el Arsenal es el principal candidato, aunque advirtió que todavía queda un tercio del campeonato y que el City puede pelear hasta el final.

El Arsenal afronta un calendario exigente: tras superar al Wigan en la FA Cup, jugará ante los Wolves por Premier y luego tendrá una prueba enorme en el derbi del norte de Londres frente al Tottenham, un partido que puede marcar el pulso de su temporada.

