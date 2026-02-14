Werder Bremen vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana se disputará la correspondiente Jornada 22 de la Bundesliga entre el Werder Bremen y el Bayern Múnich en donde el cuadro bávaro buscará mantenerse con la mayor ventaja posible sobre su escolta Borussia Dortmund.

Después de 21 compromisos los del Allianz Arena son líderes con 17 triunfos, tres empates y un encuentro perdido. Mientras que, el cuadro verdiblanco es antepenúltimo lugar de la clasificación con cinco victorias, cuatro empates y 10 derrotas.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el cuadro bávaro en sus aspiraciones por volver a coronarse en el campeonato doméstico.

¿A qué hora se juega el Werder Bremen vs Bayern Múnich?

Ciudad : Bremen

: Bremen Estadio : Weserstadion

: Weserstadion Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora: 09:30 EE.UU (Este), 08:30 MEX, 15:30 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Werder Bremen y el Bayern Múnich (últimos cinco partidos)

Werder Bremen : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Bayern Múnich: 4

Último partido entre ambos: 26/09/25 - Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen - Bundesliga

Últimos 5 partidos

Werder Bremen Bayern Múnich Friburgo 1-0 Werder 07/02/26 Bayern 2-0 Leipzig 11/02/26 Werder 1-1 Monchengladbach 31/01/26 Bayern 5-1 Hoffenheim 08/02/26 Werder 0-2 Hoffenheim 27/01/26 Hamburgo 2-2 Bayern 31/01/26 Leverkusen 1-0 Werder 24/01/26 PSV 1-2 Bayern 28/01/26 Werder 3-3 Eintracht 16/01/26 Bayern 1-2 Augsburgo 24/01/26

¿Cómo ver el Werder Bremen vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV y ESPN App México Sky Sports México y Sky+ España DAZN España

Últimas noticias de Werder Bremen

Werder Bremen vs Friburgo en la Fecha 21 | IMAGO

SC Freiburg venció por 1-0 a SV Werder Bremen como local, en un partido correspondiente a la fecha 21 de la Bundesliga 2025. Para SC Freiburg el gol fue marcado por Beste.

El cotejo se disputó en el estadio Europa-Park Stadion, en una nueva jornada del fútbol alemán. SV Werder Bremen tiene 19 unidades, en la 16 posición en la tabla.

Posible alineación del Werder Bremen (3-3-2-2): Mio Nagata; Julián Malatini, Marco Friedl, Karim Coulibaly; Yukinari Sugawara, Senne Lynen, Deman; Romano Schmid, Jens Stage, Justin Njinmah y Topp.

Últimas noticias de Bayern Múnich

Harry Kane marcó un penalti y Luis Díaz encontró la red en la victoria del Bayern de Múnich por 2-0 sobre el RB Leipzig, que le permite alcanzar las semifinales de la DFB-Pokal.

Ahora, el gigante bávaro tiene que prepararse para la semifinal, la primera vez que alcanza esta fase en esta competición desde 2020.

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Neuer; Josip Stanišić, Upamecano, Tah, Alphonso Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Díaz, Kane.

Pronóstico SI Fútbol

El Bremen se está jugando la permanencia en Primera División y aún así no han podido ganar en sus últimos cinco compromisos, por su cuenta, el cuadro bávaro está firme en sus intenciones por seguir con su hegemonía en Alemania y deberían ganar sin complicaciones, incluso por goleada.

Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich.

