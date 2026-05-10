West Ham vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones
El Arsenal logró la tan ansiada clasificación a la gran final de la UEFA Champions League y su próximo objetivo es quedarse con la Premier League por primera vez en más de 20 años, y es un sueño totalmente alcanzable tras el empate del Manchester City en la última jornada para ganar aire en el tramo final de la competencia. Por su parte, el West Ham está apretado en la zona de descenso y necesita ganar urgente.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
Pronóstico SI
El equipo de Mikel Arteta aprovechará el envión anímico de haber clasificado a la final continental y sabrán manejar la ansiedad de un equipo local urgido de un triunfo que le permita tomar aire en la lucha por la permanencia.
West Ham 0-2 Arsenal
¿A qué hora se juega el West Ham vs Arsenal?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Estadio: Olímpico de Londres
- Fecha: domingo 10 de mayo
- Hora: 10:30 (Estados Unidos), 09:30 (México), 17:30 (España)
- Árbitro: Chris Kavanagh.
Historial de enfrentamientos directos entre West Ham y Arsenal
- West Ham: 38
- Empates: 40
- Arsenal: 73
- Único partido entre ambos: 04/10/2025 - Arsenal 2-0 West Ham - Premier League
Últimos cinco partidos
Arsenal
West Ham
Arsenal 1-0 Atlético de Madrid
Brentford 3-0 West Ham
Arsenal 3-0 Fulham
West Ham 2-1 Everton
Atlético de Madrid 1-1 Arsenal
Crystal Palace 0-0 West Ham
Arsenal 1-0 Newcastle
West Ham 4-0 Wolves
Manchester City 2-1 Arsenal
West Ham 2(2)-(4)2 Leeds
¿Cómo ver el Arsenal vs West Ham por televisión y streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO o UNIVERSO NOW
México
TNT Sports o HBO Max
España
DAZN Spain o Movistar+
Últimas noticias del West Ham
El equipo dirigido por Nuno Espírito Santo tuvo una pésima temporada y está en zona de descenso a tres fechas del final de la campaña, con serias chances de descender al Championship. Vienen de perder por goleada ante el Brentford y, con la victoria del Tottenham, se hundieron en la parte roja de la tabla. Tienen 36 puntos, producto de nueve victorias, igual cantidad de empates y 17 derrotas.
Para este encuentro, el entrenador portugués no podrá contar con el portero polaco Lukasz Fabianski, lesionado.
Posible alineación del West Ham contra el Arsenal (4-4-1-1): Mads Hermansen; El Hadji Malick Diouf, Axel Disasi, Konstantinos Mavropanos, Kyle Walker-Peters; Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomas Soucek, Jarrod Bowen; Pablo; Valentín Castellanos.
Últimas noticias del Arsenal
El envión anímico de la última semana será clave: el Manchester City dejó puntos en el camino en su visita al Everton y se clasificaron a la gran final de la UEFA Champions League, que se disputará el 30 de mayo próximo en el Puskas Arena de Budapest. Ahora, de vuelta en la competencia local, aguardarán por este encuentro con el resultado del City ya puesto, aunque saben que perdieron toda la ventaja que tenían y no pueden volver a confiarse.
Para este partido, el entrenador no podrá contar con Mikel Merino, Jurriën Timber y Myles Lewis-Skelly, todos ellos con problemas físicos.
Posible alineación del Arsenal contra el West Ham (4-2-3-1): David Raya; Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White; Declan Rice, Martín Zubimendi; Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka; Viktor Gyökeres.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo