West Ham vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal logró la tan ansiada clasificación a la gran final de la UEFA Champions League y su próximo objetivo es quedarse con la Premier League por primera vez en más de 20 años, y es un sueño totalmente alcanzable tras el empate del Manchester City en la última jornada para ganar aire en el tramo final de la competencia. Por su parte, el West Ham está apretado en la zona de descenso y necesita ganar urgente.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

Pronóstico SI

El equipo de Mikel Arteta aprovechará el envión anímico de haber clasificado a la final continental y sabrán manejar la ansiedad de un equipo local urgido de un triunfo que le permita tomar aire en la lucha por la permanencia.

West Ham 0-2 Arsenal

¿A qué hora se juega el West Ham vs Arsenal?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Olímpico de Londres

: Olímpico de Londres Fecha : domingo 10 de mayo

: domingo 10 de mayo Hora : 10:30 (Estados Unidos), 09:30 (México), 17:30 (España)

: 10:30 (Estados Unidos), 09:30 (México), 17:30 (España) Árbitro: Chris Kavanagh.

London Stadium | Heritage Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre West Ham y Arsenal

West Ham : 38

: 38 Empates : 40

: 40 Arsenal: 73

Único partido entre ambos: 04/10/2025 - Arsenal 2-0 West Ham - Premier League

Últimos cinco partidos

Arsenal West Ham Arsenal 1-0 Atlético de Madrid

05/05/26 Brentford 3-0 West Ham

02/05/26 Arsenal 3-0 Fulham

02/05/26 West Ham 2-1 Everton

25/04/26 Atlético de Madrid 1-1 Arsenal

29/04/26 Crystal Palace 0-0 West Ham

20/04/26 Arsenal 1-0 Newcastle

25/04/26 West Ham 4-0 Wolves

10/04/26 Manchester City 2-1 Arsenal

19/04/26 West Ham 2(2)-(4)2 Leeds

05/04/26

¿Cómo ver el Arsenal vs West Ham por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO o UNIVERSO NOW México TNT Sports o HBO Max España DAZN Spain o Movistar+

Últimas noticias del West Ham

El equipo dirigido por Nuno Espírito Santo tuvo una pésima temporada y está en zona de descenso a tres fechas del final de la campaña, con serias chances de descender al Championship. Vienen de perder por goleada ante el Brentford y, con la victoria del Tottenham, se hundieron en la parte roja de la tabla. Tienen 36 puntos, producto de nueve victorias, igual cantidad de empates y 17 derrotas.

Para este encuentro, el entrenador portugués no podrá contar con el portero polaco Lukasz Fabianski, lesionado.

Brentford v West Ham United - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del West Ham contra el Arsenal (4-4-1-1): Mads Hermansen; El Hadji Malick Diouf, Axel Disasi, Konstantinos Mavropanos, Kyle Walker-Peters; Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomas Soucek, Jarrod Bowen; Pablo; Valentín Castellanos.

Últimas noticias del Arsenal

El envión anímico de la última semana será clave: el Manchester City dejó puntos en el camino en su visita al Everton y se clasificaron a la gran final de la UEFA Champions League, que se disputará el 30 de mayo próximo en el Puskas Arena de Budapest. Ahora, de vuelta en la competencia local, aguardarán por este encuentro con el resultado del City ya puesto, aunque saben que perdieron toda la ventaja que tenían y no pueden volver a confiarse.

Para este partido, el entrenador no podrá contar con Mikel Merino, Jurriën Timber y Myles Lewis-Skelly, todos ellos con problemas físicos.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Posible alineación del Arsenal contra el West Ham (4-2-3-1): David Raya; Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White; Declan Rice, Martín Zubimendi; Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka; Viktor Gyökeres.

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