West Ham vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

El West Ham United recibirá al Manchester City este sábado 14 de marzo en el London Stadium, en un encuentro correspondiente a la jornada 30 de la Premier League. Con el campeonato entrando en su tramo final, el duelo enfrenta a dos equipos con objetivos muy distintos: los Hammers buscan puntos vitales para escapar del descenso, mientras que los de Pep Guardiola siguen persiguiendo al líder Arsenal en la lucha por el título.

El City llega golpeado tras caer 3-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la ida de los octavos de final de la Champions League, un resultado que obliga al equipo inglés a buscar una remontada épica en el partido de vuelta. Antes de pensar en esa cita, los de Guardiola deben concentrarse en la Premier: tras el empate 2-2 frente a Nottingham Forest, los Citizens quedaron a siete puntos del Arsenal, aunque con un partido menos.

West Ham, por su parte, afronta el encuentro con la urgencia de sumar para alejarse de la zona roja. El conjunto dirigido por Nuno Espírito Santo ocupa el puesto 18 de la tabla, igualado en puntos con Nottingham Forest, y necesita resultados positivos en estas últimas jornadas para asegurar la permanencia. Aun así, los londinenses llegan con cierto impulso tras mejorar su rendimiento reciente y sumar 14 puntos en los últimos ocho partidos, además de eliminar a Brentford en la FA Cup para meterse en los cuartos de final del torneo.

Pronóstico SI Fútbol

El City se lleva tres puntos a Manchester

El encuentro podría presentar un desarrollo abierto, con un City decidido a reaccionar tras el duro golpe sufrido en Champions. El equipo de Pep Guardiola seguramente monopolizará la posesión desde el inicio, intentando desgastar a su rival con circulación rápida y presión alta. Con la necesidad de sumar para no perderle pisada al Arsenal en la lucha por el título, los Citizens difícilmente se permitan un nuevo tropiezo.

West Ham, por su parte, intentará aprovechar los espacios que pueda dejar el City cuando ataque con muchos hombres. El conjunto de Nuno Espírito Santo cuenta con jugadores capaces de lastimar al contragolpe, por lo que no sería extraño que encuentre oportunidades de gol. Aun así, la jerarquía ofensiva del conjunto visitante y el apabullante dominio en el historial entre ambos debería terminar marcando la diferencia en un partido que promete ser dinámico.

Predicción: West Ham 1-3 Manchester City

Manchester City v West Ham United - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

¿A qué hora se juega el West Ham vs Manchester City?



Ciudad : Londes, Inglaterra

: Londes, Inglaterra Estadio : London Stadium

: London Stadium Fecha : sábado 14 de marzo

: sábado 14 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Michael Oliver

Historial de enfrentamientos directos entre el West Ham y el Manchester City (últimos cinco partidos)

West Ham : 0

: 0 Empate: 0

0 Manchester City: 5

Último partido entre ambos: 20/02/2026 - Manchester City 3-0 West Ham - Premier League, Fecha 17

Últimos 5 partidos

West Ham Manchester City West Ham 2 (5)-(3) 2 Brentford 09/3/26 Real Madrid 3-0 Manchester City 11/3/26 Fulham 0-1 West Ham 04/3/26 Manchester City 2-2 Nottingham Forest 2 04/3/26 Liverpool 5-2 West Ham 28/2/26 Leeds 0-1 Manchester City 28/2/26 West Ham 0-0 Bournemouth 21/2/26 Manchester City 2-1 Newcastle 21/2/26 Burton Albion 0-1 West Ham 14/2/26 Manchester City 2-0 Salford 14/2/26

¿Cómo ver el West Ham vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del West Ham

Crysencio Summerville, uno de los atacantes más en forma del plantel con siete goles en sus últimos once partidos, quedó descartado tras sufrir una lesión en el gemelo durante el encuentro de FA Cup ante Brentford.

Además, el cuerpo técnico sigue atento a la evolución de Oliver Scarles y Adama Traoré, quienes terminaron ese mismo partido con molestias y son duda para el choque ante Manchester City. El arquero suplente Lukasz Fabianski tampoco estará disponible debido a un problema en la espalda baja.

En cuanto a las novedades positivas, el delantero Pablo Felipe, fichado en enero, regresó a la titularidad frente a Brentford tras perderse cinco encuentros por lesión y podría repetir en el ataque. Allí acompañaría a Valentín Castellanos y Jarrod Bowen, quien viene de marcar un doblete en la última presentación del equipo. También podrían volver al once Aaron Wan-Bissaka, El Hadji Malick Diouf y Soungoutou Magassa, este último con chances de formar en el mediocampo junto a Mateus Fernandes y Tomas Soucek.

West Ham United v Brentford - Emirates FA Cup Fifth Round | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages



Posible alineación del West Ham (4-3-3): Mads Hermansen; Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Axel Disasi, El Hadji Malick Diouf; Mateus Fernandes, Soungoutou Magassa, Tomas Soucek; Jarrod Bowen, Pablo Felipe, Valentín Castellanos.

Últimas noticias del Manchester City

Manchester City Press Conference - Uefa Champions League 2025/26 Round Of 16 First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Pep Guardiola todavía debe lidiar con algunas ausencias en su plantel. El defensor Josko Gvardiol continúa recuperándose de una fractura en la tibia y es baja de larga duración, mientras que Mateo Kovacic está cerca de volver tras un problema en el tobillo, aunque todo indica que este partido llegará demasiado pronto para su regreso. Rico Lewis, por su parte, arrastra molestias en el tobillo y será evaluado antes del encuentro.

En los laterales, Matheus Nunes y Rayan Aït-Nouri buscan recuperar un lugar en la alineación titular, mientras que en el frente ofensivo hay competencia por los puestos. Rayan Cherki y Phil Foden intentarán meterse en el once inicial en lugar de Savinho o Jérémy Doku, en un ataque que también podría contar con Omar Marmoush.

El referente ofensivo seguirá siendo Erling Haaland, quien mantiene una relación especial con este rival. El delantero noruego ha marcado 11 goles en Premier League frente al West Ham, más que contra cualquier otro equipo en la competición.

Posible alineación del Manchester City (4-2-2-2): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guehi, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Rayan Cherki; Antoine Semenyo, Erling Haaland.