La final de la UEFA Champions League está por llegar y el mundo se paralizará este 30 de mayo para ver la gran definición entre Arsenal y París Saint-Germain. El partido se jugará en el imponente Puskas Arena de Budapest.

Ya consagrados en la Premier League, William Saliba empezó a vivir el encuentro: "Tenemos la mejor defensa esta temporada. También la tuvimos la temporada pasada. Esperamos mantener la portería a cero contra el Paris Saint-Germain. Será un partido difícil porque sabemos a quién nos enfrentamos, pero con nuestro equipo todo es posible", dijo en una entrevista.

"Un Arsenal contra el Paris Saint-Germain sería una final de Champions League fantástica. Ellos tienen el mejor ataque y nosotros la mejor defensa", concluyó.

Arsenal UEFA Media Day | David Price/GettyImages

El Arsenal llega a esta instancia con la ilusión de ganar su primera Champions League y romper así el maleficio que arrastra con las copas europeas. En la Premier League fueron campeones por primera vez en más de 20 años y sienten que es una oportunidad de oro para seguir rompiendo malas rachas.

En semifinales eliminaron al Atlético de Madrid, mientras que en cuartos se cargaron al Sporting de Lisboa y en octavos al Bayer Leverkusen alemán. Además, fueron el mejor equipo de la fase de liguilla con puntaje perfecto.

Por su parte, el PSG es el campeón reinante y buscará entrar al selecto grupo de bicampeones de la historia de la UEFA Champions League. Además, en caso de consagrarse, superará la línea del Olympique Marsella y quedará como el equipo francés con más copas de campeones de Europa.

Para llegar a esta instancia eliminaron al Bayern Múnich en una semifinal extraordinaria, al Liverpool en cuartos de final y al Chelsea en octavos. A diferencia del Arsenal, tuvieron que jugar el playoff para entrar en la etapa de mata-mata, aplastando al AS Mónaco luego de haber terminado 11° en la fase de liga.