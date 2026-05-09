Wolfsburgo vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

El Bayern Múnich se prepara para visitar este sábado 10 de mayo al Wolfsburgo en el marco de la jornada 33 de una Bundesliga en la que ya se coronó campéon.

El conjunto de Vincent Kompany viene de sufrir una dolora eliminación en semifinales de Champions League a manos del PSG. El encuentro en el Volkswagen Arena le servirá al conjunto bávaro para recuperar la confianza y el ánimo de cara a la final de la Copa de Alemania del próximo 23 de mayo, el último gran objetivo de la temporada.

Para el dueño de casa, el duelo cobra significado de vida o muerte. Antepenúltimo con 26 unidades, confirmará su descenso a la segunda división si no se queda con los tres puntos. Pero no es lo único que necesita: también perderá la categoría si el Werder Bremen al menos empata en uno de los dos compromisos que le quedan (vs Hoffenheim y Borussia Dortmund).

A continuación, toda la información para vivir este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

Wolfsburgo llega a esta 'final' obligado a asumir riesgos. La necesidad imperiosa de ganar para no descender lo empuja a arriesgar y eso puede generarle espacios a un Bayern que, incluso con rotaciones o desgaste acumulado, sostiene una capacidad ofensiva letal.

El campeón seguramente arrastra algo de frustración por la eliminación europea y quiere revancha. Sus encuentros recientes en Bundesliga vienen siendo muy movidos, con goles en ambos arcos. Wolfsburgo también suele encontrar situaciones jugando en casa, por lo que el escenario apunta a un partido dinámico, con ritmo alto y varias llegadas claras. Aunque también, con un claro ganador.

Pronóstico: Wolfsburgo 1 - 4 Bayern Múnich

¿A qué hora se juega el Wolfsburgo vs Bayern Múnich?

Ciudad : Wolfsburgo, Alemania

: Wolfsburgo, Alemania Estadio : Volkswagen-Arena

: Volkswagen-Arena Fecha : sábado 9 de mayo

: sábado 9 de mayo Hora : 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP Árbitro: Matthias Jöllenbeck

Historial de enfrentamientos directos entre el Wolfsburgo vs Bayern Múnich (últimos 5 enfrentamientos)

Wolfsburgo : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Bayern Múnich: 5

Último partido entre ambos: 11/01/2026 - Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo (Bundesliga, Fecha 16)

Últimos 5 partidos

Wolfsburgo Bayern Múnich Friburgo 1-1 Wolfsburgo 03/05/2026 Bayern Múnich 1-1 PSG 6/5/2026 Wolfsburgo 0-0 Gladbach 25/04/2026 Bayern Múnich 3-3 Heidenheim 2/5/2026 Union Berlin 1-2 Wolfsburgo 18/04/2026 PSG 5-4 Bayern Múnich 28/4/2026 Wolfsburgo 1-2 Eintracht Frankfurt 11/04/2026 Mainz 3-4 Bayern Múnich 25/4/2026 Leverkusen 6-3 Wolfsburgo 04/04/2026 Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Múnich 22/4/2026

¿Cómo ver el Wolfsburgo vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Wolfsburgo

El equipo sigue lidiando con varios problemas físicos. La baja más sensible continúa siendo la de su capitán, Maximilian Arnold, que todavía no logró dejar atrás una lesión en la ingle. A él se suman Bence Dárdai, Kilian Fischer, Rogerio, Jens Stryger Larsen y Jonas Wind, todos descartados para este compromiso. Además, Clayton, uno de los refuerzos llegados desde Flamengo, todavía no debutó y su presencia en la convocatoria sigue siendo una incógnita.

Vinicius Souza finalmente estaría disponible pese al susto físico que sufrió frente al Friburgo. Y en ataque podría haber novedades, ya que Mohamed El Amine Amoura arrancó desde el banco en el último encuentro y Dieter Hecking analiza apostar desde el inicio por Dzenan Pejcinovic junto a Adam Daghim.

La probable alineación del Wolfsburgo (3-5-2): Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Kumbedi, Wimmer, Souza, Eriksen, Maehle; Pejcinovic, Daghim.

Últimas noticias del Bayern Múnich

Después de la eliminación en Champions League ante el PSG, todo apunta a que Vincent Kompany realizará varios cambios en el once para visitar al Wolfsburgo. Serge Gnabry continúa lesionado y recién volvería la próxima temporada, pero varios habituales titulares podrían arrancar desde el banco para dosificar cargas tras el desgaste europeo.

Uno de los que podría ingresar es Jonas Urbig en la portería, reemplazando a Manuel Neuer. También se perfilan Hiroki Ito y Kim Min-jae en defensa, mientras que Leon Goretzka y el joven Bara Ndiaye tendrían minutos en el mediocampo. En ataque existe la duda sobre Harry Kane. El inglés terminó exigido tras el duelo ante PSG y no sería extraño que Kompany lo cuide de entrada, abriéndole espacio a Nicolas Jackson.

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Kim, Ito, Davies; Goretzka, Ndiaye; Karl, Guerreiro, Diaz; Jackson.