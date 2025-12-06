Wolverhampton vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Premier League está por disputar su jornada 14, con el Arsenal comenzando a sacar ventaja sobre sus rivales al estar en la punta con 33 puntos. El Manchester United aún navega muy lejos del puntero, ya que tiene una desventaja de más de diez unidades al apenas cosechar 22, que lo tiene en el octavo lugar de la tabla general, por debajo de los sorpresivos Aston Villa, Crystal Palace, Sunderland y Brighton & Hove Albion.

Para no rezagarse aún más en la clasificación, los Red Devils buscarán un triunfo frente al Wolverhampton Wanderers, este próximo lunes 8 de diciembre en el Molineux Stadium, tratando de aprovecharse de unos locales que están en el sótano con apenas dos puntos, siendo un gran candidato al descenso.



En su último compromiso, el equipo dirigido por el portugués Rúben Amorim selló un empate en Old Trafford. El portugués Diogo Dalot había adelantado a los locales al minuto 58, pero el francés Soungoutou Magassa cerró la igualada.

Lo del Wolverhampton ya es un drama total.



Han vuelto a perder, está vez en casa frente al Notthingam Forest.



Suman dos puntos en 14 jornadas y tienen la salvación a 12.



Con respecto a los Wolves, a pesar de haber jugado en su inmueble fueron superados por el Nottingham Forest, tras la mínima del brasileño Igor Jesús, hundiendo aún más a los dirigidos por el galés Rob Edwards.



La última vez que se enfrentaron, el Wolverhampton le pegó al Manchester United en Old Trafford, con el solitario tanto del español Pablo Sarabia. Antes de eso, los Wolves ganaron 2-0, aunque anteriormente hubo tres triunfos de los Red Devils por 3-4, 1-0 y 2-0.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Wolverhampton Wanderers vs Manchester United?

Ciudad: Wolverhampton, Inglaterra

Estadio: Molineux Stadium

Fecha: Lunes, 8 de diciembre

Horario: 15:00 horas (EEUU), 14 h (México), 21 h (España)

¿Dónde se podrá ver el Wolverhampton vs Manchester United por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos USA Network, Universo en DirecTV sin transmisión México FOX FOX One España DAZN 1 DAZN

Últimos cinco partidos del Wolverhampton

Rival Resultado Competición Nottingham Forest 0-1 P Premier League Aston Villa 1-0 P Premier League Crystal Palace 0-2 P Premier League Chelsea 3-0 P Premier League Fulham 3-0 P Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición West Ham United 1-1 E Premier League Crystal Palace 1-2 G Premier League Everton 0-1 P Premier League Tottenham Hotspur 2-2 E Premier League Nottingham Forest 2-2 E Premier League

Últimas noticias del Wolverhampton

Los Wolves han vivido una verdadera pesadilla esta temporada con 12 derrotas, dos empates y cero victorias tras doce fechas, por lo que pareciera inminente que van a perder la categoría.



Debido a esto, hay jugadores que estarían por abandonar el barco. De acuerdo con el periodista paraguayo Arturo Máximo Rubin, es poco probable que el extremo Enso González permanezca en el club, ya que su continuidad depende en gran medida de lo que suceda en los siguientes meses.



Del mismo modo, el español Fer López no entra en los planes actuales y cambiaría de aires en el mercado invernal, ya que el periodista italiano Fabrizio Romano indicó que los Wolves están buscando algún interesado en la cesión del prometedor centrocampista.

Últimas noticias del Manchester United

Luego de dividir unidades con los Hammers, un frustrado Diogo Dalot confesó que se pusieron ansiosos tras irse al frente, así que insistió en que no pueden permitirse el lujo de desperdiciar puntos cuando están con ventaja en su casa.



“Decepcionado. Necesitamos tener mucho más control del juego, especialmente en Old Trafford. No podemos estar tan preocupados como después del gol. Quizás fuimos más descuidados con la posesión, por lo que obviamente estamos decepcionados con el empate. Ahí es donde tuvimos el juego”, dijo a Sky Sports.



“Es exactamente esa solución la que tenemos que encontrar (la consistencia). Podrían ser cosas diferentes. No debería ser así porque estamos luchando durante 60 minutos para marcar un gol. Cuando eso sucede, tienes que seguir haciendo las mismas cosas; incluso más control, posesión más larga, para que podamos tener más dominio, especialmente cuando perdemos el balón, para que estemos en buenas posiciones para recuperarlo. Especialmente el gol, la jugada hacia la esquina que concedemos, ese es el tipo de cosas que tenemos que evitar, especialmente contra equipos que son buenos en la contra, como sabíamos que lo serían hoy. Desafortunadamente no pudimos mantener el resultado, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Es más culpa nuestra que el mérito del West Ham”, añadió.



Por último, el lateral derecho agregó: “Las distancias son cortas esta temporada, pero llega un momento en el que todos se van a dispersar y queremos estar entre los cuatro o cinco primeros, y ese es el objetivo. Tenemos que estar ahí. Hoy teníamos una buena oportunidad y creo que por eso la decepción es mayor”.

POSIBLES ALINEACIONES

Wolverhampton Wanderers (3-4-3)

Portero: Sam Johnstone

Defensas: Emmanuel Agbadou, Toti Gomes, Yerson Mosquera

Mediocampistas: Joao Gomes, David Wolfe, André Trindade, Jackson Tchatchoua

Delanteros: Jorgen Strand Larsen, Jean-Ricner Bellegarde, Jhon Arias

Suplentes: Mateus Mane, Marshall Munetsi, Ki-Jana Hoever, Hwang Hee-Chan, Tolu Arokodare, José Sá, Matt Doherty, Santiago Bueno, Tawanda Chirewa

Manchester United (3-4-2-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Ayden Heaven, Luke Shaw, Noussair Mazraoui

Mediocampistas: Diogo Dalot, Carlos Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo

Delanteros: Matheus Cunha, Joshua Zirkzee, Bryan Mbeumo

Suplentes: Leny Yoro, Lisandro Martínez, Patrick Dorgu, Mason Mount, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Shea Lacey, Altay Bayindir, Tyrell Malacia

Pronóstico SI

Los Wolves no han podido sacar ni una sola victoria en la temporada, así que difícilmente dará una sorpresa a pesar de jugar en su casa. Es verdad que el Manchester United sufre en demasía para poder sacar victorias, pero siguen teniendo mejor plantilla que su rival. Puede tratarse de un partido bastante apretado, mas es viable que los Red Devils puedan perforar las redes locales.

Wolves 0-1 Manchester United