Wolves vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal adelantará este miércoles su partido de la jornada 31 de la Premier League frente a los Wolves por su participación en la final de la EFL Cup ante el Manchester City. El equipo de Mikel Arteta buscará un importante triunfo para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Premier League, donde es líder con cuatro puntos de ventaja sobre los de Guardiola.

El Wolverhampton está haciendo una temporada para olvidar: son últimos de la tabla con nueve puntos y solo han logrado una victoria en 26 partidos.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿A qué hora se juega el Wolves vs Arsenal?

Ciudad : Wolverhampton, Inglaterra

: Wolverhampton, Inglaterra Estadio : Molineux Stadium

: Molineux Stadium Fecha : miércoles 18 de febrero

: miércoles 18 de febrero Hora : 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)

: 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España) Árbitro: Paul Tierney

Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Wolves vs Arsenal

Wolves : 31

: 31 Empates : 28

: 28 Arsenal: 61

Último partido entre ambos: 13/12/2025 - Arsenal 2-1 Wolves - Premier League

Últimos cinco partidos

Wolves Arsenal Grimsby Town 0-1 Wolves

15/2/26 Arsenal 4-0 Wigan

15/2/26 Nottingham Forest 0-0 Wolves

11/2/26 Brentford 1-1 Arsenal

12/2/26 Wolves 1-3 Chelsea

7/2/26 Arsenal 3-0 Southampton

7/2/26 Wolves 0-2 Bournemouth

31/1/26 Arsenal 1-0 Chelsea

3/2/26 Manchester City 2-0 Wolves

24/1/26 Leeds 0-4 Arsenal

31/1/26

¿Cómo ver el Wolves vs Arsenal por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Peacock, SiriusXM FC México Max México España DAZN Spain

Últimas noticias de los Wolves

Los Wolves están últimos con una cosecha por demás pobre en la Premier League y su descenso es inminente: tienen solamente 9 unidades y la única expectativa que pueden tener es sumar al menos tres puntos más para no romper el récord del Derby County como el peor equipo en la historia de la liga inglesa en una temporada.

Para este compromiso, el entrenador Rob Edwards no podrá contar con Hwang Hee-Chan por lesión, mientras que tiene en duda a Toti Gomes.

Nottingham Forest v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Posible alineación de Wolves contra el Arsenal (3-4-1-2): José Sá; Ladislav Krejčí, Santiago Bueno, Yerson Mosquera; Hugo Bueno, João Gomes, Angel Gomes, Rodrigo Gomes; Mateus Mané; Adam Armstrong y Tolu Arokodare.

Últimas noticias del Arsenal

El equipo de Mikel Arteta es el único líder de la Premier League con cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City y está en octavos de final de la UEFA Champions League, donde aguarda por conocer su rival de octavos de final tras finalizar la etapa de liguilla como el mejor equipo con puntaje perfecto. Además, aguarda por la final de la EFL Cup ante los dirigidos por Pep Guardiola, en lo que será un duelo imperdible. Este duelo frente a los Wolves le dará la posibilidad de meterle más presión a los Ciudadanos, al menos de momento, en la lucha por levantar el preciado trofeo de la liga inglesa.

Para este encuentro, los Gunners no podrán contar con Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Kai Havertz, Max Dowman y Mikel Merino, todos por lesión.

Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth Round | David Price/GettyImages

Posible alineación del Arsenal contra Wolves (4-2-3-1): David Raya; Jurrien Timber, Christian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Eberechi Eze, Leandro Trossard; Viktor Gyökeres.

Pronóstico SI

El Arsenal se hará de los tres puntos ante un virtualmente descendido Wolves.

Arsenal 4-0 Wolves

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE