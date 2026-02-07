Wolves vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones
El Chelsea viene de perder la serie de semifinales de la EFL Cup frente al Arsenal y buscará recuperarse fuera de casa frente a unos Wolves que están hundidos en el fondo de la tabla de la Premier League, y que, a esta altura, necesitan un milagro para salvarse del descenso a segunda división.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro de la Premier League.
¿A qué hora se juega el Wolves vs Chelsea?
- Ciudad: Wolverhampton, Inglaterra
- Estadio: Molineux Stadium
- Fecha: sábado 7 de febrero
- Hora: 10:00 (Estados Unidos), 09:00 (México), 16:00 (España)
- Árbitro: Jarred Gillett
- VAR: Paul Howard
Historial de enfrentamientos directos entre Wolves y Chelsea
- Wolves: 39
- Empates: 26
- Chelsea: 38
- Último partido entre ambos: 08/11/2025 - Chelsea 3-0 Wolves - Premier League
Últimos cinco partidos
Wolves
Chelsea
Wolves 0-2 Bournemouth
Arsenal 1-0 Chelsea
Manchester City 2-0 Wolves
Chelsea 3-2 West Ham
Wolves 0-0 Newcastle
Napoli 2-3 Chelsea
Wolves 6-1 Shrewsbury Town
Crystal Palace 1-3 Chelsea
Everton 1-1 Wolves
Chelsea 1-0 Pafos
¿Cómo ver el Wolves vs Chelsea por televisión y streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Peacock, SiriusXM FC
México
Max México
España
DAZN Spain
Últimas noticias de Wolves
Los Wolves son candidatazos a perder la categoría, con solamente ocho puntos cosechados en 24 partidos disputados en la actual temporada de la Premier League. Ganaron un solo encuentro (3-0 ante el West Ham en la jornada 20), empataron cinco y perdieron 18.
Para este encuentro, Rob Edwards no podrá contar con Adam Armstrong, por lesión. Además, tiene en duda tanto a Ladislav Krejčí como a Toti Gomes.
Posible alineación de Wolves contra el Chelsea (3-5-2): José Sá; Emmanuel Agbadou, Santiago Bueno, Yerson Mosquera; Hugo Bueno, Mateus Mané, André, João Gomes, Rodrigo Gomes; Hwang Hee-Chan y Tolu Arokodare.
Últimas noticias del Chelsea
Los Blues se despidieron el pasado martes de la EFL Cup al caer por 4-2 en el global frente al Arsenal en la serie de semifinales, por lo que tienen un objetivo menos de cara al cierre de la temporada si quieren ampliar la vitrina. En la Premier League están quintos, compitiendo con el Manchester United por un puesto de UEFA Champions League.
Para este compromiso, Liam Rosenior tiene a cuatro jugadores de baja confirmados: Tosin Adarabioyo, Roméo Lavia, Dario Essugo y Levi Colwill. Son tres los futbolistas que permanecen entre algodones: Reece James, Jamie Gittens y Filip Jörgensen.
Posible alineación del Chelsea contra Wolves (3-5-2): Robert Sanchez; Jorrel Hato, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana; Marc Cucurella, Enzo Fernández, Andrey Santos, Moisés Caicedo, Malo Gusto; João Pedro y Liam Delap.
Pronóstico SI
El Chelsea se recuperará contra el colista de la Premier League para meterle presión a sus rivales directos en la lucha por entrar en la próxima UEFA Champions League.
Wolves 0-3 Chelsea
