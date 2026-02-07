Wolves vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

El Chelsea viene de perder la serie de semifinales de la EFL Cup frente al Arsenal y buscará recuperarse fuera de casa frente a unos Wolves que están hundidos en el fondo de la tabla de la Premier League, y que, a esta altura, necesitan un milagro para salvarse del descenso a segunda división.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro de la Premier League.

¿A qué hora se juega el Wolves vs Chelsea?

Ciudad : Wolverhampton, Inglaterra

: Wolverhampton, Inglaterra Estadio : Molineux Stadium

: Molineux Stadium Fecha : sábado 7 de febrero

: sábado 7 de febrero Hora : 10:00 (Estados Unidos), 09:00 (México), 16:00 (España)

: 10:00 (Estados Unidos), 09:00 (México), 16:00 (España) Árbitro: Jarred Gillett

Jarred Gillett VAR: Paul Howard

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Wolves y Chelsea

Wolves : 39

: 39 Empates : 26

: 26 Chelsea: 38

Último partido entre ambos: 08/11/2025 - Chelsea 3-0 Wolves - Premier League

Últimos cinco partidos

Wolves Chelsea Wolves 0-2 Bournemouth

31/1/26 Arsenal 1-0 Chelsea

4/2/26 Manchester City 2-0 Wolves

24/1/26 Chelsea 3-2 West Ham

31/1/26 Wolves 0-0 Newcastle

18/1/26 Napoli 2-3 Chelsea

28/1/26 Wolves 6-1 Shrewsbury Town

10/1/26 Crystal Palace 1-3 Chelsea

25/1/26 Everton 1-1 Wolves

7/1/26 Chelsea 1-0 Pafos

21/1/26

¿Cómo ver el Wolves vs Chelsea por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Peacock, SiriusXM FC México Max México España DAZN Spain

Últimas noticias de Wolves

Los Wolves son candidatazos a perder la categoría, con solamente ocho puntos cosechados en 24 partidos disputados en la actual temporada de la Premier League. Ganaron un solo encuentro (3-0 ante el West Ham en la jornada 20), empataron cinco y perdieron 18.

Para este encuentro, Rob Edwards no podrá contar con Adam Armstrong, por lesión. Además, tiene en duda tanto a Ladislav Krejčí como a Toti Gomes.

Wolverhampton Wanderers v Bournemouth - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Posible alineación de Wolves contra el Chelsea (3-5-2): José Sá; Emmanuel Agbadou, Santiago Bueno, Yerson Mosquera; Hugo Bueno, Mateus Mané, André, João Gomes, Rodrigo Gomes; Hwang Hee-Chan y Tolu Arokodare.

Últimas noticias del Chelsea

Los Blues se despidieron el pasado martes de la EFL Cup al caer por 4-2 en el global frente al Arsenal en la serie de semifinales, por lo que tienen un objetivo menos de cara al cierre de la temporada si quieren ampliar la vitrina. En la Premier League están quintos, compitiendo con el Manchester United por un puesto de UEFA Champions League.

Para este compromiso, Liam Rosenior tiene a cuatro jugadores de baja confirmados: Tosin Adarabioyo, Roméo Lavia, Dario Essugo y Levi Colwill. Son tres los futbolistas que permanecen entre algodones: Reece James, Jamie Gittens y Filip Jörgensen.

Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second Leg | Marc Atkins/GettyImages

Posible alineación del Chelsea contra Wolves (3-5-2): Robert Sanchez; Jorrel Hato, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana; Marc Cucurella, Enzo Fernández, Andrey Santos, Moisés Caicedo, Malo Gusto; João Pedro y Liam Delap.

Pronóstico SI

El Chelsea se recuperará contra el colista de la Premier League para meterle presión a sus rivales directos en la lucha por entrar en la próxima UEFA Champions League.

Wolves 0-3 Chelsea