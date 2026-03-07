Wrexham vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

El Racecourse Ground será escenario este sábado de un cruce cargado de expectativa por la quinta ronda de la FA Cup. Wrexham recibe al Chelsea en un duelo que enfrenta a un equipo que sueña con dar el golpe ante uno de los clubes más exitosos de la historia del torneo. Será la primera vez que se vean frente a frente desde 1982.

El conjunto galés llega con ilusión luego de una campaña copera destacada, en la que ya eliminó a Nottingham Forest y a Ipswich Town para alcanzar esta instancia por primera vez desde la temporada 1996/97. Del otro lado estará el Chelsea de Liam Rosenior, que viene de recuperar confianza con un convincente 4-1 frente a Aston Villa y buscará imponer su jerarquía para avanzar a los cuartos de final.

A continuación, la previa con toda la información indispensable para disfrutar de este gran encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo del Chelsea con autoridad

Wrexham ha construido una campaña que ilusiona a su gente. Eliminó a Nottingham Forest tras un vibrante 3-3 y posterior tanda de penales, y luego dejó en el camino a Ipswich Town para volver a instalarse en una quinta ronda casi tres décadas después. Además, atraviesa un buen momento en la Championship, donde ganó nueve de sus últimos 13 partidos y se metió en zona de playoffs.

Sin embargo, el desafío ahora es de otra dimensión. Chelsea llega con una plantilla de mayor jerarquía y con antecedentes sólidos frente a rivales de categorías inferiores en esta competencia. Tras algunas dudas en la liga, el 4-1 sobre Aston Villa devolvió confianza a un equipo que, si logra imponer su ritmo y calidad ofensiva, debería terminar inclinando el partido a su favor.

Wrexham 0 – Chelsea 2

¿A qué hora se juega el Wrexham vs Chelsea?



Ciudad : Birmingham, Inglaterra

: Birmingham, Inglaterra Estadio : Racecourse Ground

: Racecourse Ground Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Árbitro: Peter Bankes

Historial de enfrentamientos directos entre el Wrexham vs Chelsea

Partidos jugados: 6

6 Wrexham: 1

1 Empate : 3

: 3 Chelsea: 2

Último partido entre ambos: 01/02/82 - Wrexham 1-2 Chelsea - FA Cup, 4° ronda

Últimos 5 partidos

Wrexham Chelsea Charlton 0-1 Wrexham 28/2/26 Aston Villa 1-4 Chelsea 4/3/26 Wrexham 2-1 Portsmouth 24/2/26 Arsenal 2-1 Chelsea 1/3/26 Wrexham 5-3 Ipswich 21/2/26 Chelsea 1-1 Burnley 21/2/26 Bristol City 2-2 Wrexham 17/2/26 Hull City 0-4 Chelsea 13/2/26 Wrexham 1-0 Ipswich 13/2/26 Chelsea 2-2 Leeds 10/2/26

¿Cómo ver el Wrexham vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México FOX One

Últimas noticias del Wrexham

El equipo de Phil Parkinson llega a esta instancia con algunas bajas importantes. Matty James, Liberato Cacace y Thomas O’Connor continúan fuera por problemas físicos, mientras que Ben Sheaf tampoco estará disponible por una lesión de rodilla. A ellos se suman las ausencias de larga duración de Aaron James y Lewis Brunt, quienes permanecen al margen desde los primeros meses de la temporada.

Con una semana completa para preparar el partido, el técnico podría apostar por la experiencia de Kieffer Moore como referencia ofensiva. El delantero de 33 años es el máximo goleador del equipo en la Championship con 11 tantos. A su lado podría aparecer Josh Windass, otro atacante en buen momento que suma nueve goles en la liga y que además registra cinco tantos en sus últimas cinco titularidades en la FA Cup.

Posible alineación del Wrexham (4-5-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Dobson, O’Brien, Thomason; Windass, Broadhead; Moore.

Últimas noticias del Chelsea

Liam Rosenior analiza algunas rotaciones tras el triunfo frente a Aston Villa. Filip Jorgensen pelea por un lugar en el arco en lugar de Robert Sánchez, mientras que no se debe descartar a Marc Cucurella y Romeo Lavia, ya recuperados. La exigencia del calendariom, con el partido ante PSG a la vuelta de la esquina, obliga a gestionar minutos en varias posiciones.

Uno de los que podría descansar es João Pedro, figura en la última victoria de los Blues, lo que abriría la puerta para que Liam Delap sea titular en ataque. Pedro Neto, por su parte, vuelve a estar disponible tras cumplir una suspensión. Levi Colwill, Dario Essugo, Estevao Willian y Jamie Gittens siguen fuera, mientras que Wesley Fofana será evaluado tras salir con molestias en el último encuentro.

Posible alineación del Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Chalobah, Sarr, Hato; Caicedo, Santos; Neto, Fernandez, Garnacho; Delap.