Xabi Alonso contará con dos regresos muy esperados para el estreno en Champions League del Real Madrid

El Real Madrid recibe mañana al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la Champions League con una gran noticia para Xabi Alonso: la recuperación de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga.

Bellingham está de vuelta

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase | Eurasia Sport Images/GettyImages

El centrocampista inglés ha protagonizado una vuelta exprés tras ser intervenido de una lesión en el hombro. Inicialmente se esperaba que estuviera de baja varias semanas más, pero el internacional regresará antes de lo previsto y ya está listo para aportar en el estreno continental de los blancos. Bellingham, pieza fundamental desde su llegada, refuerza al equipo en un momento clave, aportando llegada, dinamismo y gol.

Camavinga también recuperado

Por su parte, Camavinga también regresa después de más de un mes apartado de los terrenos de juego. El francés sufrió un esguince en el tobillo derecho durante un entrenamiento en Valdebebas antes del debut liguero ante Osasuna, lo que frenó su inicio de temporada. Ahora, plenamente recuperado, volverá a estar disponible para el técnico tolosarra, devolviendo frescura y versatilidad al centro del campo.

La vuelta de ambos futbolistas supone un alivio y un refuerzo de lujo para un Real Madrid que arranca con ilusión la defensa de su corona europea. Dos piezas clave que llegan justo a tiempo para afrontar un estreno exigente ante el Marsella y que permiten a Xabi Alonso recuperar equilibrio y calidad en el mediocampo.