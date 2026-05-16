Xabi Alonso está cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Chelsea

En los últimos meses, el nombre de Xabi Alonso había sido vinculado de fuerte manera con el Liverpool de la Premier League. El rumor tenía sentido. En sus años como futbolista, Xabi vivió grandes momentos con ese equipo. Verlo como director técnico sería la secuela perfecta para una de esas historias que muy de vez en cuando se escriben en este deporte.

Sin embargo, en los últimos días las cosas parecieron tomar un rumbo distinto. Xabi Alonso, aunque sigue en la mira de un club inglés, no estaría regresando a su antigua casa, sino que firmaría con el Chelsea. O al menos así lo informa Ben Jacobs, a través de su cuenta de X (Twitter).

🚨 Chelsea closing in on an agreement with Xabi Alonso to become head coach.



Club's full focus is now on the FA Cup Final, but talks have advanced and will resume following Saturday's game at Wembley.#CFC want a quick appointment.



🤝 @alex_crook https://t.co/tLof6979tl — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 15, 2026

La noticia sorprende un poco debido a que el Chelsea está a unas cuantas horas de enfrentarse al Manchester City por la final de la FA Cup. Sin embargo, tampoco es ningún secreto que los altos mandos de los Blues no están para nada contentos con el rendimiento, y que desde hace ya algún tiempo han sondeado opciones para un posible relevo en la dirección técnica.

¿El título cambiaría los planes del Chelsea?

Chelsea Training Session and Press Conference | Darren Walsh/GettyImages

Salir campeón es a lo que aspira todo equipo de fútbol. Sobre todo, un club del nivel del Chelsea, en donde ganar es prácticamente un deber, tomando en consideración las altas inversiones que realizan temporada tras temporada.

No obstante, aunque salir campeón es el objetivo principal, no es el único factor para forjar proyectos a largo plazo. También se requiere de una idea clara de juego, la cual, en la medida de lo posible, guste a los aficionados, o cuando menos les entreguen resultados.

La fórmula ofrecida por el director técnico interino, Calum McFarlane, claramente no ha sido la esperada por los directivos. El estar como novenos de la tabla general en la Premier League son un claro ejemplo de que las cosas en el Chelsea no andan nada bien, y la llegada de un técnico capaz, como lo es Xabi Alonso, podría sacarlos de este bache futbolístico.

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