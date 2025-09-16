Xabi Alonso se pronuncia sobre la polémica arbitral en el Real Madrid

El Real Madrid abre este martes su andadura en la Champions League recibiendo al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

En la previa del encuentro, Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en Valdebebas, donde su comparecencia estuvo marcada en un inicio por el eco de la polémica arbitral vivida el pasado fin de semana en San Sebastián.

"Poder defender nuestros intereses es algo legítimo "

El técnico respaldó la decisión del club blanco de presentar un dossier a la FIFA recogiendo errores arbitrales sufridos en las primeras jornadas de Liga, aunque quiso rebajar el nivel de tensión y pasar página. “Después del partido, con la tensión y lo que sucedió, hablamos y en rueda de prensa tuve que decir lo que pensaba. Lo dejo ahí. Ahora es momento de mirar a la Champions, que es muy importante”, aseguró el entrenador tolosarra, en referencia a la expulsión de Dean Huijsen en Anoeta por decisión del colegiado Jesús Gil Manzano.

Xabi Alonso reconoció que tras el duelo contra la Real Sociedad llegó a dirigirse al árbitro con un contundente “me hacéis pensar mal”, pero ahora ha optado por zanjar la polémica: “Está suficientemente comentado y debemos pensar en lo que viene por delante. Ya hablé suficiente y es momento de pasar página”.

En cualquier caso, el donostiarra respaldó la iniciativa institucional del club: “Poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que el club lo haga así, me parece bien”.

Ilusión por el estreno europeo

Una vez cerrado el capítulo arbitral, Alonso quiso centrar su discurso en lo que realmente importa: el debut en Champions. “Lo afrontamos con la ilusión máxima que supone jugar la Champions League con el Real Madrid. Para este equipo es especial y jugar en el Bernabéu, con la historia que tiene, es aún más motivante. La gente está con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y jugar contra un rival exigente y de alto nivel. Esperamos empezar bien”, afirmó.

El técnico resaltó que la plantilla llega con confianza tras el último triunfo en Liga y con hambre de competir en el torneo fetiche del club blanco, vigente campeón de Europa.

Vinícius, Carvajal y los nuevos liderazgos

Alonso también analizó el estado de algunas de sus piezas clave. Sobre Vinícius, destacó el esfuerzo del brasileño en Anoeta: “Hizo un gran trabajo con un jugador menos el sábado. No eran los mejores momentos para un atacante, pero se sacrificó. Fue una victoria de equipo. Le he visto bien y con buena energía para mañana”.

En cuanto a Dani Carvajal, subrayó la evolución del lateral como referente dentro del vestuario: “No ha cambiado el gen competitivo que tiene. Sí ha cambiado su personalidad, su peso, su madurez y el respeto que le tienen los compañeros. Ahora que está bien para jugar se nota que tiene una influencia positiva importante sobre el resto. Es uno de los líderes y tienen que tirar del resto”.

Mbappé, pieza diferencial

No faltaron elogios para Kylian Mbappé, que atraviesa un gran momento de forma. “Era optimista con poder conectar con él y después del Mundial, que tuvo la gastronteritis aguda, vi que es un jugador al que le gusta mucho el fútbol y entiende las cosas. Le necesitamos y también la calidad colectiva con y sin balón para que haga diferencias con su talento”, explicó Alonso, convencido de que el delantero francés será clave en el estreno continental.

Una mirada al pasado

Para cerrar, Alonso respondió a una pregunta personal sobre su etapa como jugador del Real Madrid y su salida del club en 2014: “No, no lo pensé. Fueron cinco años muy intensos, nos costó mucho ganar esa Champions. Quizás no me hubiera ido sin haberla ganado… veníamos de tres semifinales. Se aprendió que para ganar hay que perder también. Es historia del Madrid y de la Champions”.

Consciente de la trascendencia del debut europeo, Xabi Alonso dejó claro que la página arbitral está pasada y que el Real Madrid llega motivado y con la firme intención de arrancar con una victoria en el Bernabéu frente a un Marsella que exigirá la mejor versión de los blancos.

