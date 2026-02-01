Ya es oficial: el Atlético de Madrid se hace con los servicios de Ademola Lookman

El Atlético de Madrid ya tiene a su nuevo puñal para el ataque. Ademola Lookman será jugador rojiblanco. Tal y como adelantó Fabrizio Romano, el acuerdo con el Atalanta está completamente cerrado y solo faltan los últimos trámites formales para que el extremo nigeriano vista oficialmente la camiseta del Atleti. Here we go en toda regla.

La operación se cierra por 35 millones de euros fijos más 5 en variables, una cifra importante pero asumible para un futbolista que viene de firmar su mejor etapa en la élite europea. Lookman, de 27 años, ha dado el sí definitivo tras tomar la decisión la pasada noche y ha pactado un contrato de larga duración con el club madrileño, que ya trabaja en su viaje y reconocimiento médico.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Para Diego Pablo Simeone, Lookman representa algo que el Atlético ha buscado con insistencia en los últimos mercados: desequilibrio puro en el uno contra uno, velocidad para atacar espacios y gol desde banda. Su explosión definitiva en el Atalanta —culminada con actuaciones memorables en competiciones europeas— ha convencido a la dirección deportiva rojiblanca de que está preparado para dar el salto a un club con aspiraciones mayores.

Internacional con Nigeria, Lookman puede actuar en ambos costados o incluso como segundo delantero, una polivalencia que encaja a la perfección en los esquemas del Cholo. Intensidad sin balón, capacidad para estirar al equipo y personalidad en los momentos calientes: atributos muy valorados en el Metropolitano.

El Atlético se mueve rápido y con determinación en este mercado. La llegada de Lookman no solo refuerza la plantilla, sino que envía un mensaje claro: el club quiere volver a ser protagonista real en todas las competiciones. Si nada se tuerce, en los próximos días el nigeriano pasará reconocimiento médico y será presentado como nuevo jugador colchonero. El Atleti ya tiene nuevo agitador. Y promete espectáculo.