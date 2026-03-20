Ya está definida la localía de Cruz Azul para lo que resta del Clausura 2026 y de la CONCACAF Champions CUP

Faltando días para que arrancara el torneo de Clausura 2026, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enteró de que no podría jugar como local en la cancha del estadio Olímpico Universitario, como lo tenían presupuestado.

Esto debido a que no lograron ponerse de acuerdo en el contrato de renovación para el alquiler del inmueble. Los cementeros tuvieron que acelerar negociaciones en busca de una nueva casa para la doble competencia que afrontarían en este primer semestre del 2026, y encontraron, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, su nuevo hogar.

Se pensaba que su estadía como local en Puebla sería momentánea, pero con información de distintos medios en el transcurso del día, todo parece indicar que la Máquina Celeste de la Cruz Azul no volverá al estadio Azteca en lo que resta del torneo del Clausura 2026 ni en la CONCACAF Champions CUP, por lo que el estadio Cuauhtémoc los albergaría como locales en una hipotética liguilla, o incluso el campeonato.

Cruz Azul terminará ambos torneos (Liga MX y Concacaf) jugando de local en el 🏟️ Cuauhtémoc



El regreso al Azteca se dará hasta el próximo semestre



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La suerte de Cruz Azul jugando fuera de casa

Si bien es cierto que la noticia ha caído como un balde de agua fría para los aficionados celestes, que no pueden acompañar a su equipo como lo hacían cuando jugaban como locales en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes o en el Olímpico Universitario, los buenos números cosechados por los cementeros, jugando como locales en el Cuahtémoc, podría aparecer como una suerte de consuelo para los hinchas.

Cabe recordar que la campaña pasada jugaron de locales en la cancha de los Pumas de la UNAM, y no solo lo hicieron bastante bien, sino que terminaron consagrándose campeones de la CONCACAF Champions CUP en una final 100% celeste.

¿Se repetirá la historia? En caso de que sí, sería un tanto especial para Nicolás Larcamón dar la vuelta olímpica en el primer estadio en el cual dirigió como local desde que llegó al fútbol mexicano. Sus brillantes actuaciones con una plantilla modesta, como la del Puebla, despertaron el interés de cubes de mayor envergadura, como el Léon o el propio Cruz Azul.

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