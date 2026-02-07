Yan Diomandé atrae interés del PSG, el Bayern y la Premier

El nombre de Yan Diomande empieza a ocupar un lugar importante en los informes de scouting de varios de los principales clubes de Europa de cara al mercado de pases de verano. Según información coincidente en el entorno del jugador, el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich, el Tottenham y el Manchester United ya siguen de cerca su evolución, aunque por el momento no existen ofertas formales ni negociaciones abiertas. El interés, hoy, se limita al plano del seguimiento deportivo.

Diomande, de 19 años, atraviesa su primera temporada completa en el RB Leipzig, al que llegó el último verano europeo tras una transferencia cercana a los 20 millones de euros. Desde entonces, suma ocho goles y seis asistencias en 21 partidos oficiales. Estos números lo posicionan como uno de los jóvenes con mayor producción en la Bundesliga. Su rendimiento provocó que el club descartara cualquier salida durante el mercado invernal, incluso ante sondeos cercanos a los 90 millones de euros.

La postura institucional del Leipzig estuvo muy firme durante enero. Oliver Mintzlaff, director general del grupo Red Bull, sostuvo públicamente que el club no contempla desprenderse del jugador después de solo una temporada y que cualquier eventual conversación debería partir de una valoración cercana a los 100 millones de euros. En la misma línea se expresó el director deportivo Marcel Schäfer, quien remarcó que no existe urgencia deportiva ni financiera para negociar su salida.

El interés de clubes ingleses no es nuevo. Informes publicados durante el cierre del mercado de invierno ya ubicaban al Manchester United y al Tottenham como observadores activos. En el caso del United, algunas versiones lo vinculan como una alternativa a futuro ante posibles cambios en su estructura ofensiva, aunque desde el entorno del jugador no confirman que exista un proceso formal en marcha.

El Bayern Múnich también aparece mencionado entre los clubes que monitorean su evolución, aunque desde el club alemán evitaron cualquier comentario directo. Christoph Freund, director deportivo del Bayern, se limitó a señalar que es habitual que los jugadores destacados de la Bundesliga despierten interés.

🚨⭐️ RB Leipzig winger Yan Diomandé has signed today with Roc Nation Sports International as new agency.



Important decision ahead of summer transfer window with several top clubs keen. pic.twitter.com/iBLUdd9Vhd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2026

En paralelo, Diomande dio en las últimas horas un paso relevante fuera del campo al firmar con Roc Nation Sports International como nueva agencia de representación. El movimiento se produce a pocos meses de la apertura del mercado de verano y en medio del seguimiento de estos clubes de primer nivel. Aun así, su futuro quedará inevitablemente ligado a cómo evolucione ese interés en los próximos meses.