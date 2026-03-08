''Yo soy uno más en la historia de Tigres, no he ganado nada'', declara Brunetta tras ganar el clásico vs Rayados

“Yo soy uno más en la historia de Tigres, no he ganado nada”. La frase de Juan Brunetta, dicha al terminar el clásico regio frente al Club de Fútbol Monterrey, resumió el momento que vive el mediocampista argentino.

Tigres ganó 1-0 en el Estadio Universitario, pero el comentario del futbolista también dejó entrever algo que muchos aficionados vienen señalando desde hace tiempo: su influencia en los partidos grandes sigue siendo tema de debate. Al mismo tiempo, su humildad como ser humano al reconocer su deuda frente al conjunto auriazul.

"YO SOY UNO MÁS EN LA HISTORIA DE TIGRES, NO HE GANADO NADA"@FernandaCortezM platicó con Juan Brunetta, luego del triunfo de Tigres en el #ClasicoRegio. pic.twitter.com/820Ei0YMvr — FOX (@somos_FOX) March 8, 2026

La victoria fue especial por muchas razones. No solo porque Tigres derrotó a su rival de ciudad, sino porque el gol del triunfo llegó gracias a André-Pierre Gignac, quien firmó un cierre memorable ante su gente. Cuando el balón entró en la portería, el festejo tardó en aparecer. Primero hubo dudas. Algunos recordaron el fuera de lugar que le anularon minutos antes a Rodrigo Aguirre y temieron que ocurriera algo similar.

Pero el silencio también tenía otro significado. Muchos aficionados entendieron que estaban presenciando una escena que parecía salida de una película: el posible último clásico de Gignac con la camiseta felina.

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En el campo, Tigres había sido mejor durante buena parte del encuentro. Desde el inicio impuso condiciones y generó las oportunidades más claras. Sin embargo, la falta de contundencia mantuvo con vida a Rayados, que resistió sin lograr generar demasiado peligro en el arco rival.

Cuando el partido parecía encaminarse a un empate sin goles, apareció una jugada que cambió todo. Joaquim Pereira filtró un pase preciso al área y Gignac, con la calma que lo ha caracterizado durante años, definió raso con la pierna derecha.

El Estadio Universitario explotó. El triunfo coloca a Tigres en la pelea por los primeros puestos de la tabla general, mientras que el Club de Fútbol Monterrey queda bajo presión para no dejar más puntos en el camino.

En medio de la celebración, las palabras de Brunetta dejaron un mensaje claro: su historia en Tigres todavía está por escribirse. Y para muchos aficionados, el verdadero reto apenas comienza.

