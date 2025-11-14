Zlatan Ibrahimovic explica las diferencias de jugar en las principales ligas de Europa

En el fútbol de élite no hay muchos jugadores que hayan pasado por más equipos que Zlatan Ibrahimovic, y sobre todo, con el nivel que mostró el sueco a lo largo de su carrera.

Un futbolista total, absolutamente capaz de anotar goles extraordinarios y en cualquier contexto, que años más tarde de su retiro de la actividad profesional se toma el tiempo para reflexionar acerca de la diferencia principal que encontró en cada una de las ligas en las que jugó, en Italia, Inglaterra y España.

Zlatan Ibrahimovic volvió a dejar una de sus reflexiones futboleras y esta vez explicó las principales diferencias que encontró al jugar en tres de las grandes ligas europeas.

Es que el delantero sueco jugó en La Liga, la Premier League y la Serie A. Él, con experiencia en España, Inglaterra e Italia, detalló cómo varía el estilo de juego y las exigencias en cada campeonato.

"En La Liga, intentan jugar el partido. Intentan construir desde atrás, incluso los equipos que no son de primer nivel". Por su parte, en la Premier League "el ritmo frenético. Es un juego de ataque y defensa constante. Incluso si eres un jugador técnico de alto nivel, si no puedes controlar el ritmo, no podrás con él". Además, en la Serie A "todo es muy táctico, muy estudiado. Es más importante defender que atacar. Es muy difícil. Como delantero contra un equipo que se centra mucho en defender, no es fácil".

Barcelona v Xerez CD - La Liga | Denis Doyle/GettyImages

Zlatan se destacaba por su agilidad pese a medir 1,95 metros y dejó algunos goles históricos en este cuarto de siglo XXI. En total, 496 goles y 205 asistencias en sus 827 partidos como jugador profesional, aunque nunca llegó a ganar la Champions League.

Las palabras de Zlatan reflejan su recorrido por tres estilos contrastados y su visión privilegiada como uno de los delanteros que dejó huella en las principales ligas del mundo.

