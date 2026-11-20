El Atlético de Madrid empezó la temporada con el pie derecho. En 12 fechas perdió apenas dos veces y marcha tercero en la tabla de posiciones a raíz de la caída contra el Barcelona antes del parón internacional. Este descanso de dos semanas puede haberles venido bien tanto a los dirigidos por Diego Simeone que viajaron con sus selecciones para recuperar confianza como a quienes se quedaron en España preparándose para cerrar el año de la mejor manera.

Este domingo visitarán al Getafe por LaLiga con el objetivo de volver al sendero de la victoria. Los azulones, por su parte, vienen de partidos irregulares y marchan decimoquintos en la tabla.

Pronóstico SI

Si algo podemos esperar de un enfrentamiento entre José Bordalás y el Cholo es que no va a ser precisamente un festival de goles. El Getafe todavía no perdió en el Coliseum por LaLiga, pero el Atlético ganó cinco de sus seis partidos como visitante. El Colchonero tiene todas las de ganar y romper el invicto azulón en casa. No va a ser un paseo, eso seguro.

Getafe 0-2 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Getafe vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Coliseum

Fecha: domingo 22 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Getafe y el Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Getafe : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Atlético de Madrid: 4

Último partido entre ambos: 29/7/2026 - Atlético de Madrid 4-1 Getafe - Amistoso

Últimos 5 partidos

Getafe Atlético de Madrid Villareal 2-0 Getafe 8/11/2026 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 8/11/2026 Getafe 0-1 Brighton 5/11/2026 Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich 3/11/2026 Getafe 3-1 Sevilla 1/11/2026 Levante 0-2 Atlético de Madrid 31/10/2026 UB Lebrijana 2-3 Getafe 29/10/2026 Atlético de Madrid 1-0 RC Deportivo 24/10/2026 Athletic Club 4-0 Getafe 25/10/2026 Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid 20/10/2026

¿Cómo ver el Getafe vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Getafe

El Getafe necesita ganar para mejorar su comienzo de temporada | JOSE JORDAN/GettyImages

El equipo dirigido por Bordalás convirtió al Coliseum en su aliado. Los 12 puntos que lleva en LaLiga los consiguió de local, ya que perdió sus seis partidos fuera de casa sin marcar un gol. Su arma ofensiva es Martín Satriano, que lleva tres tantos y dos asistencias de los ocho goles que suma el equipo en el campeonato.

La buena noticia para el DT es la recuperación de Zaid Romero, que dejó atrás la lesión muscular en el cuádriceps que sufrió el pasado 10 de octubre contra el Barça. El argentino ya entrena con normalidad y podría compartir la zaga con Sebastián Boselli y Djené si el entrenador apuesta por una defensa de tres centrales, por ahora no hay nada confirmado y podría preservarlo un tiempo más.

Posible alineación del Getafe contra el Atlético de Madrid (5-3-2): Soria; García, Carvajal, Djené, Boselli, Mojica; Francho, Mangala, Terrats; Ünal, Satriano.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Simeone tendrá que decidir que equipo pone en la cancha contra los Azulones | SOPA Images/GettyImages

El parón internacional le dejó muchas bajas al Cholo. Ademola Lookman sufrió un esguince de rodilla de grado severo en su convocatoria con Nigeria y difícilmente vuelva a competir antes de 2027. Marc Pubill, por su parte, volvió de la concentración con España con un esguince de tobillo, cuya evolución determinará su disponibilidad para los próximos partidos.

Cristian Romero sigue trabajando al margen de sus compañeros, por lo que Robin Le Normand y Dávid Hancko apuntan a formar la pareja de centrales el fin de semana. En ataque, Jonathan David volvió a los entrenamientos el jueves después de marcar dos goles con Canadá, en tanto que Arnau Ortiz podría recuperar protagonismo ante la ausencia de Lookman.

Simeone tiene las sesiones del viernes y el sábado para terminra de preparar el encuentro. El DT, tiene el respaldo de las estadísticas contra Bordalás, con 13 victorias, tres empates y una derrota en 17 enfrentamientos.

Posible alineación del Atlético de Madrid contra el Getafe (4-2-3-1): Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Koke, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Kang-In Lee, Álex Baena; Julián Álvarez

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