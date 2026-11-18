El FC Barcelona tuvo un mercado de fichajes de verano un tanto extraño, incorporando algunas sorpresas y poniendo toda su energía en un traspaso que no se llevó a cabo, el de Julián Álvarez. Con el balón ya rodando, solamente quedaba saber cómo iban a rendir estas nuevas caras, y a decir verdad a ninguno le ha ido mal.

Anthony Gordon y Karim Adeyemi llegaron para cubrir puestos similares, reforzando las bandas del equipo de Hansi Flick que, de contra gracias a estos futbolistas rápidos, te destruye. Los cerebrales de la mitad de la cancha manejan los tiempos y Raphinha está convertido en una máquina de meter goles.

Anthony Gordon

El inglés llegó proveniente del Newcastle | David Ramos/GettyImages

El inglés llegó desde el Newcastle y fue el primero en firmar su contrato, incluso siendo presentado antes de su participación en la Copa del Mundo con el seleccionado dirigido por Thomas Tuchel. Volvió del compromiso mundialista en muy buena forma y se ganó la confianza de Hansi Flick prácticamente de inmediato, sacando ventaja en esta discusión al permanecer como titular prácticamente indiscutido. Costó 70 millones de euros más 10 en variables.

En lo que va de la temporada lleva jugados 15 de los 16 partidos del FC Barcelona, con un aporte de tres goles y cinco asistencias en los 949 minutos que disputó hasta el momento. En LaLiga solamente no sumó rodaje frente al Racing de Santander en la jornada 6, mientras que en los otros 12 choques restantes fue titular en ocho. En la UEFA Champions League arrancó en tres de los cuatro, y en el restante ingresó para jugar casi media hora.

Karim Adeyemi

El alemán arribó desde el Borussia Dortmund | LLUIS GENE/GettyImages

El internacional alemán le costó 22 millones de euros al Barça y su arribo se dio con el mismo fin que el de Gordon: tener un futbolista explosivo por las bandas que pueda lastimar cuando el partido así lo requiera. En menos tiempo de juego, acumula números similares a los del inglés con pasado en el Newcastle.

Mayoritariamente como suplente, Adeyemi lleva disputados 546 minutos con la camiseta del Barcelona, en los que metió cuatro goles y brindó tres asistencias. Solamente en el choque de UEFA Champions League frente al Aston Villa se quedó en el banquillo sin ver tiempo en campo, lo que indica que Hansi Flick lo considera como un recambio sumamente importante.

Únicamente ante Racing de Santander y Alavés completó los 90 minutos de juego, mientras que fue titular también frente a Elche, Real Betis y Feyenoord, este último por competencia internacional.

Comparación

A la hora de decidir quién está teniendo un mejor año, lo primero que hay que aclarar es que el rendimiento está siendo realmente parejo en cuanto al aporte cuantitativo de goles y asistencias al equipo catalán, con la gran diferencia radicada en el tiempo de juego y la confianza que se ganó Anthony Gordon por parte de Hansi Flick.

Llegar a un equipo bicampeón de LaLiga y meterse directamente en el once ideal del entrenador no es poca cosa, y realmente Gordon ha sabido explotar sus cualidades para que esto suceda. Hubo un factor no menor para que esto pase, que fue la reconversión de Raphinha de extremo a delantero centro, donde está teniendo un año soñado. Eso le abrió al internacional inglés la posibilidad de colarse en el equipo titular, pero sin dudas el hecho de haberlo mantenido es pura y exclusivamente mérito suyo.

Adeyemi a esta hora parece ser el jugador N°12, ingresando de manera frecuente en los partidos y aportándole mucha explosión y dinamismo al ataque cuando las piernas del rival empiezan a pesar. El FC Barcelona te arrolla, pero te trabaja el encuentro y suele sacar las grandes ventajas sobre el cierre.

Estadística Anthony Gordon Karim Adeyemi Partidos jugados 15 15 Titularidades 11 4 Goles 3 4 Asistencias 4 2 Minutos 949 546 G+A 7 6

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