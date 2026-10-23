Gran noticia para el Manchester City: Erling Haaland está disponible para enfrentar al Aston Villa

El Manchester City viene de aplastar al AEK Atenas por la UEFA Champions League y regresará a la actividad liguera para intentar continuar con el camino del puntaje perfecto: tienen 21 puntos, producto de siete victorias en igual cantidad de partidos.

"Tenemos una sesión esta tarde. Los jugadores lesionados podrían estar disponibles o no; todavía hay dudas. Ayer todos mostraban mejoría, así que veremos qué pasa esta tarde. Lo que es seguro es que Erling es el único que está disponible al 100 %", dijo Maresca en rueda de prensa para la alegría de los fanáticos.

Los tres que todavía están entre algodones son Matheus Nunes, Nico O'Reilly y Mateo Kovacic, que podrían aguardar sumar minutos en el banquillo en el choque que se disputará este sábado por la tarde inglesa en el Villa Park de Birmingham, donde tendrán la difícil tarea de enfrentarse a uno de los equipos que tiene puntaje ideal en la UEFA Champions League.

Manchester City Training Session | Lexy Ilsley/GettyImages

"He dicho muchas veces que el ambiente es bueno: estamos contentos con nuestro inicio, pero tenemos aún más ganas de seguir sumando victorias. Estamos satisfechos por ahora, pero queremos más. Es demasiado pronto para decir que algunos equipos están fuera de la lucha por el título. Llevamos siete partidos y todavía quedan muchos por disputar. Es demasiado pronto", agregó el entrenador.

Además, se encargó de llenar de elogios a Rayan Cherki: "Si logramos mantenerlo ahí y conseguimos encontrarlo entre líneas, es decir, en la posición correcta, creo que es uno de los mejores jugadores de Europa". Luego del partido frente a los de Unai Emery, los Ciudadanos regresarán al Etihad Stadium para recibir por la Premier League al Brighton el próximo 31 de octubre. A esta hora, le sacan tres puntos de ventaja al Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón y contendiente al título.

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