La salida de Mauricio Pochettino de la selección de Estados Unidos abrió interrogantes sobre quién será su sucesor y puso a Pep Guardiola entre los nombres vinculados al cargo.

El entrenador, que en más de una oportunidad expresó su interés por dirigir un seleccionado nacional, parecía una opción atractiva para ocupar el puesto. No obstante, Josep Maria Orobitg, su representante, se encargó de aclarar el panorama y dejó en evidencia que el catalán no contempla regresar a la actividad en el corto plazo.

Guardiola no tiene previsto volver a dirigir antes de 2027

En declaraciones al periódico deportivo saudí Al-Riyadiya, Orobitg explicó que Guardiola no tiene intenciones de comenzar una nueva etapa profesional en este momento y mantendría su decisión de tomarse un período de descanso antes de analizar posibles destinos: "hasta 2027 Guardiola no va a volver a entrenar".

¡¡PEP GUARDIOLA NO QUIERE SABER NADA DEL FÚTBOL POR AHORA!! 😅🏖️



La selección de Estados Unidos habría recibido una respuesta negativa de Pep Guardiola, quien no tendría intención de asumir ningún equipo en el corto plazo. 🇺🇸❌



El técnico catalán quiere tomarse un descanso de,… pic.twitter.com/iJwo4PpfI3 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) November 15, 2026

De esta manera, su nombre perdería fuerza como alternativa para el combinado estadounidense, que deberá encontrar un nuevo seleccionador tras la partida del técnico argentino al Manchester United. Según Orobitg, se trata de una decisión firme y no de una negativa vinculada exclusivamente a un proyecto en particular.

Las propuestas de Arabia Saudí que Guardiola habría rechazado

Aún así, Estados Unidos no habría sido el único destino interesado en los servicios del entrenador español. Según confirmó su agente, durante los últimos días también recibieron propuestas procedentes de Arabia Saudí, aunque ninguna habría conseguido modificar los planes del técnico.

"Hemos recibido ofertas de Arabia Saudí a través de intermediarios en los últimos días, pero Guardiola se niega categóricamente a considerarlas", explicó Orobitg al medio saudí. Si bien no trascendieron los nombres de los clubes interesados ni las condiciones de los posibles ofrecimientos, la postura del catalán sería mantenerse al margen de las negociaciones.

El episodio también recuerda lo sucedido con la selección de Italia, que anteriormente habría mostrado interés en contratarlo. En aquella oportunidad, Guardiola tampoco avanzó hacia una posible incorporación, por lo que su prioridad continuaría siendo tomarse un tiempo antes de elegir un nuevo proyecto deportivo.

¿Cuándo volvería Guardiola a los banquillos?

El futuro de Guardiola sigue sin definirse, aunque su representante descartó un regreso inmediato a la actividad | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

El representante también brindó algunas precisiones sobre los plazos que manejaría el entrenador para definir su futuro. "Pep comenzará a discutir oficialmente su futuro antes del inicio de la próxima temporada", aseguró Orobitg. De esta manera, el próximo año sería determinante para conocer cuál será el siguiente paso en su carrera.

Ahora, después de una década de exigencia en la Premier League con el Manchester City, en las que se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia de la institución, el técnico volvería a priorizar el tiempo personal antes de afrontar un nuevo desafío.

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