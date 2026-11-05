¿Gudiño o Mier? Pros y contras de los dos porteros que buscan la titularidad en Cruz Azul

El entrenador mexicano del Club de Fútbol Cruz Azul, Joel Huiqui, es un técnico que brinda oportunidad a la gran mayoría de su plantilla, por no decir a todos, y en la zona de portería no ha sido la excepción.

Es bien sabido que la mayoría de los entrenadores se casan con sus porteros titulares y no suelen brindar oportunidad al resto salvo excepciones como ausencias, sanciones y descansos de los titulares.

Joel Huiqui le ha dado oportunidad a sus dos porteros | CARL DE SOUZA/GettyImages

Aunque este caso también es distinto, pues es bien sabido que la Máquina Celeste tiene a un gran segundo portero como Andrés Gudiño que tiene varios años como suplente, incluso hizo salir al que en su momento era visto como el sucesor de Jesús Corona, Sebastián Jurado.

Después, tras la llegada del colombiano Kevin Mier, impresionó con su calidad que hasta estuvo en la órbita europea y comenzó a ser convocado por la selección colombiana. Sin embargo, más adelante una lesión y algunos bajones de juego, le otorgaron poder jugar a Gudiño que se ha mantenido como un cancerbero serio y cumplidor.

Con el arribo de Joel Huiqui a finales del Clausura 2026, el guardameta sudamericano retomó su lugar como portero titular, toda vez que se pudo recuperar de su lesión que sufrió precisamente a finales del Apertura 2025.

A pesar de que el portero mexicano había hecho un trabajo excepcional la figura de Kevin Mier seguía imponiendo.

Sin embargo, para el Apertura 2026 al estratega mexicano no le tembló darle algunos partidos a Gudiño con todo y que Mier estuviera en óptimas condiciones para jugar dejándolo en el banquillo.

Kevin Mier ha jugado 10 partidos en el Apertura 2026 | Manuel Velasquez/GettyImages

En los primeros 15 partidos disputados Kevin Mier disputó 10 juegos y recibió 16 goles en contra; mientras que, Andrés Gudiño en cinco cotejos jugados y recibió ocho anotaciones.

Las estadísticas están muy parejas, si bien es cierto que Mier jugó el doble de partidos, también recibió en doble de goles y viceversa.

Andrés Gudiño ha jugado cinco juegos en el Apertura 2026 | Manuel Velasquez/GettyImages

Por lo tanto, la competencia está muy reñida y verdaderamente cualquiera que sea titular en estos momentos puede ser fundamental. No obstante, hay que considerar que cada uno tiene sus pros y contras, lo tomaremos en cuenta y al final seguramente Joel Huiqui se decantará por uno para ser titular en la Liguilla.

Los pros y contras de Kevin Mier y Andrés Gudiño

Los pros y contras de Kevin Mier | Jam Media/GettyImages

El perfil de Kevin Mier destaca por su capacidad para participar en la construcción del juego. La comparación más importante está en sus reflejos, juego con los pies, seguridad bajo presión y consistencia.

Pros

Su juego con los pies es excelente para iniciar jugadas desde atrás y superar la presión rival. Los reflejos a quemarropa, es decir, una buena capacidad de reacción en disparos cercanos.

El achique, sabe reducir espacios en mano a mano. Puede encontrar compañeros mediante pases cortos y largos mediante la distribución desde el fondo. Además, funciona bien en equipos que juegan con línea defensiva adelantada.

Contras

Suele cometer errores bajo presión y puede comprometerse cuando intenta salir jugando en situaciones complicadas.

El riesgo de jugar adelantado al estar en posición fuera del área puede dejarlo expuesto ante balones largos. La regularidad debido a algunas equivocaciones puntuales genera dudas sobre su consistencia.

Los pros y contras de Andrés Gudiño | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El perfil de Andrés Gudiño sobresale por sus reflejos y seguridad bajo los tres postes.

Pros

Destaca por sus reflejos en intervenciones en disparos dentro del área. Es atajador con capacidad para responder ante situaciones de peligro inmediato. Su experiencia en Cruz Azul dado que conoce el entorno, la presión y las exigencias del club.

Tiene personalidad, lo ha demostrado al asumir la titularidad cuando se le necesita y posee seguridad ofreciendo una alternativa confiable cuando el equipo necesita priorizar las intervenciones defensivas.

Contras

El juego con los pies no es su fuerte, es menos diferencial que Mier en la construcción desde atrás. En distribución puede tener menos precisión o variedad en pases largos bajo presión.

Debe cuidar sus salidas, especialmente las decisiones al abandonar su área en balones divididos. Tiene menos capacidad para actuar como líbero: su perfil es más tradicional que el de Mier.

La competencia interna es muy buena para ambos y no debería ser una cuestión de quién es mejor, sino de qué características necesita el equipo según el partido.

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