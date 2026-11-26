El triunfo del Real Madrid ante el PSV Eindhoven de los Países Bajos por la quinta jornada de la etapa de liga de la UEFA Champions League trajo varias buenas noticias para la Casa Blanca: victoria aplastante tras arrancar perdiendo, único líder de la tabla con puntaje ideal y vuelta al gol de Vinicius Jr. tras su escándalo frente al Villarreal y posterior sanción.

En ese marco, el brasileño había perdido la titularidad y la confianza, mostrándose inconexo con el resto del equipo cuando le tocaba sumar tiempo de cancha. Ahora, el tanto frente a los neerlandeses seguramente le sirva para seguir recuperando confianza.

Así marcha la temporada de Vinicius Jr.

Vinicius no está teniendo una temporada soñada, aunque sueña con revertirla | JAVIER SORIANO/GettyImages

Entre todas las competencias, Vinicius Jr. suma 1005 minutos repartidos en 14 encuentros, con dos tantos y tres asistencias, estadística robustecida tras el tanto frente al PSV Eindhoven del pasado martes. Su otro grito había sido en el mismo partido, la victoria por 4-1 frente a la Real Sociedad por la primera jornada de LaLiga el 22 de agosto. Además, asistió frente al Málaga y el Rayo Vallecano, siendo esta, el 12 de septiembre, su última participación de gol hasta esta semana.

El choque copero fue el primero donde disputó el total del encuentro luego de la escandalosa situación vivida ante el Submarino Amarillo con Nathan Saliba, el árbitro del partido y su posterior sanción, que lo obligó a pedir disculpas de inmediato.

Su autocrítica y posterior renacimiento

Su actuación en el parón de noviembre le devolvió la chispa | Koji Watanabe/GettyImages

“Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños (...) Así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años”, declaró el brasileño previo al duelo del último 17 de noviembre ante Singapur, algo sorprendente en este momento de la temporada.



Esas dos presentaciones del parón internacional le sirvieron a Vinicius para ganar confianza y reencontrarse con el bien más preciado del fútbol: el gol. Le marcó dos a Japón en la derrota 3-2 y tres a Singapur en la goleada 7-0. Al regreso, ya se encontraba habilitado para volver a jugar por LaLiga. Sumó apenas 14 minutos ante el Celta de Vigo y luego volvió a ser titular, esta vez por UCL.

La situación actual

Vinicius Jr. y José Mourinho | JAVIER SORIANO/GettyImages

José Mourinho no puso en práctica su frase "el escudo está por encima de todo", y si bien el resultado fue medianamente positivo, está claro que el equipo engranaba bien sin la titularidad sorpresiva del brasileño por la UEFA Champions League.

Vinicius intentó mucho contra el PSV y la cuenta podría haber sido mucho más amplia si cedía el balón antes, demostrando una necesidad personal imperiosa de volver a marcar. Su tanto fue el quinto y último, con el partido ya terminado.

El próximo partido será el sábado 28 por la noche de Madrid frente al Alavés por LaLiga y allí sabremos si el brasileño repite como inicial por segundo partido consecutivo o si, tal como sucedió contra el Celta de Vigo, suma minutos en el segundo tiempo.

Lo cierto es que Mourinho encontró sin él un sistema de juego aceitado, vertical y generoso que le dio la posibilidad a muchos futbolistas de marcar, logrando así, entre otras cosas, ganar El Clásico frente al FC Barcelona para quedar a tiro en la tabla de posiciones del campeonato español. Vinicius cuenta con todo el apoyo de la plantilla y seguramente nadie haga ningún berrinche si no le toca jugar para el reingreso del carioca, pero la realidad indica que el Merengue supo despegar sin el 7 en el campo.