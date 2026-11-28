Tras remontarle al Villarreal y golear al Sabah a domicilio entresemana por la UEFA Champions League, el FC Barcelona vuelve a salir a la ruta para afrontar un duro compromiso: visitarán al Deportivo La Coruña en Riazor, equipo que seguramente será una caldera lista para revivir aquellas noches inolvidables contra los grandes en la máxima división del fútbol español.

El once del Barça todavía no está confirmado, pero Hansi Flick dio precisiones sobre el estado físico de los futbolistas que venían tocados: "Marc Bernal no estará disponible y Balde fuera. Rodri, Christensen y Lamine viajarán y podrán jugar", señaló el entrenador alemán en la rueda de prensa previa al partido. Sobre el mediocentro de la cantera, agregó: "No tiene una lesión de importancia. Quizás no esté disponible tampoco para jugar contra el Atlético".

Además, puntualizó: "Siempre he dicho que tenemos mucha calidad en el equipo. Es importante ofrecer a todos los minutos que se merecen. Lo que hicimos contra el Sabah es vital. También debemos tener en cuenta a los lesionados, no es una situación sencilla. Gerard juega a un nivel muy alto pero también necesita descansar. En cuento al resto, para nuestra manera de jugar es importante que estén frescos. Gestionar sus minutos es importante".

Lamine Yamal vuelve a estar disponible tras no viajar a Azerbaiyán | Pedro Salado/GettyImages

Sobre la acumulación de kilómetros, Hansi desdramatizó: "No, las sensaciones son buenas. Tras ver a los jugadores entrenar hoy estoy contento. Tienen que estar centrados mañana para conseguir los tres puntos".

El FC Barcelona está puntero de LaLiga con 36 unidades producto de 12 victorias y una sola caída, en El Clásico frente al Real Madrid. El Merengue es su más inmediato perseguidor a tres unidades, mientras que más atrás asoma el Atlético de Madrid con 31, expectante de meterse en la conversación por el título pero bastante más lejos en cuanto a sus chances.