¿Qué va a pasar con Frenkie de Jong en el Barcelona? El neerlandés volvió a estar disponible después de permanecer 110 días fuera de las canchas por una lesión en la rodilla derecha que sufrió durante el Mundial 2026. Sin embargo, su regreso, a fin de cuentas, le trae un problema a Hansi Flick, que ya tiene muchísimas alternativas en el mediocampo y, para encontrarle lugar en el equipo, podría recurrir a una solución alternativa.

El futbolista no disputa un partido desde el 30 de junio, cuando jugó 110 minutos ante Marruecos con molestias en la rodilla. Además, su última titularidad con el Barça fue el 22 de febrero contra el Levante. Desde entonces, su situación dio un giro de 180° y recuperar el protagonismo que tenía antes de lesionarse va a ser una tarea complicada.

La llegada de Rodri durante el mercado de fichajes veraniego cambió todo plan que los culés podían tener con De Jong. El español se convirtió en uno de los intocables del mediocampo junto a Pedri, donde conformaron una sociedad que tiene la confianza de Flick. A ellos se les suma Fermín López, que también se ganó un lugar entre los titulares.

Actualmente, el técnico dispone de ocho futbolistas para tres puestos. Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Gavi, Marc Bernal, Brian Fariñas y De Jong compiten por ser parte del once inicial. Por eso, el DT hizo una prueba con el neerlandés como defensor central. "Fue principalmente en un cinco contra cinco en el que jugó en defensa", aclaró el DT en la conferencia de prensa previa al encuentro ante el Real Betis.

La posibilidad del cambio de posición no es desconocida para De Jong. Durante su etapa en el Ajax llegó a desempeñarse en la zaga y alguna vez ocupó esa posición en el Barça bajo las órdenes de Ronald Koeman y Xavi Hernández. No obstante, el propio futbolista reconoció anteriormente que prefiere jugar en el mediocampo.

Según informó SER, Flick empezí a evaluar esta alternativa durante los entrenamientos y, por ahora, se trataría de un recurso puntual y no de una modificación definitiva de su función dentro del equipo.

La lesión de la discordia

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Frenkie de Jong ha recibido el alta médica y estará a disposición del técnico Hansi Flick para el partido contra el Betis. pic.twitter.com/JEtMbEq45i — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 16, 2026

El volante sufrió una rotura completa del ligamento lateral interno de la rodilla derecha en el Mundial. Pese a las molestias, jugó tres partidos infiltrado y estuvo de vacaciones hasta el 13 de julio, cuando volvió a las instalaciones del Barça para someterse a las revisiones médicas.

La gestión de su lesión generó problemas con el club porque los médicos recomendaron una intervención quirúrgica, pero De Jong prefirió seguir un tratamiento conservador para evitar pasar por el quirófano. Por eso, comenzó a entrenarse individualmente recién a finales de septiembre y se reincorporó al grupo el 5 de octubre.

Cómo reaccionará la rodilla durante los partidos es una pregunta que, hasta que no salga a la cancha, no va a tener respuesta. Por eso, la chance de que sea defensor podría modificar algunas de las exigencias de su juego.

De Jong fue incluido en la convocatoria para enfrentar al Betis este sábado por LaLiga. "Todo el mundo sabe que Frenkie es un jugador top. Estoy muy feliz de que haya vuelto y esté disponible, nos da una opción nueva. Hay que ver cómo evoluciona", contó Flick.